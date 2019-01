No queda nada para el Ironman: Triatletas ya están en Pucón para ser parte de "la carrera más linda del mundo"

En Pucón se viven días de mucha intensidad. Es como esa frase popular, utilizada sobre todo por los más jóvenes, que dice: "es viernes y mi cuerpo lo sabe". En este caso, sería como "Es un Ironman y Pucón lo sabe". Todo gira en torno al deporte. Mucha bicicleta, mucho runner, gente de cuerpos tonificados y piezas publicitarias de gran tamaño.

El Ironman de Pucón es toda una religión en esta zona lacustre. Su feligresía es amplia. Para muestra un botón: en esta undécima edición, participarán 2015 atletas, entre los 18 y 79 años. Esta es la cifra de solo los que estarán este domingo. Cabe recordar que el jueves se hizo la competencia para menores de edad, donde hubo 600 entusiastas niños y jóvenes, mientras que el viernes en la promocional, enfocada a los deportistas aficionados, fueron 500. En total, más de 3 mil personas. Un claro éxito.

Un dato que en el Club Deportivo Universidad Católica lo saben. Por lo mismo, no escatiman esfuerzos para posicionar a este evento, como uno de los más importantes y trascendentales del país. Y como tal, debe ser en grande.

Es el turno de la élite

En esa línea, este sábado se realizó la conferencia de prensa previa a la competición, con la presencia de varios atletas destacados. Sin duda, los más connotados son: la chilena y actual tetracampeona femenina, la triatleta Bárbara Riveros; el actual monarca del Ironman de Coquimbo y debutante en Pucón, el estadounidense Andy Potts y el chileno, Felipe Barraza.

Durante la alocución, Riveros indicó que "no me siento presionada por el pentacampeonato, por el contrario, desde que llegué a Pucón he podido cumplir con tranquilidad mi plan de entrenamiento" e incluso, está lista para recibir el cariño del público puconino: "Siento que la gente me va a transmitir mucho amor (…) yo también les voy a responder con amor", indicó.

Por su parte, un sonriente Andy Potts, dijo que "siempre me habían hablado de este lugar. Tenía muchas ganas de conocerlo y al fin estoy aquí". El atleta, quien por primera vez está en Pucón, tiene 17 años de carrera deportiva, y espera repetir el triunfo que obtuvo en el Ironman de Coquimbo, en octubre del año pasado.

Visita ministerial

La ministra del Deporte, Pauline Kantor, también estuvo en la presentación, donde hizo mención sobre el desarrollo de un programa de apoyo a los deportistas jóvenes, denominado "Promesas de Chile". Esta iniciativa consiste, entre otras acciones, en destinar un entrenador especial para que acondicionen a los deportistas en todo el país, lo que en el caso de Pucón irá en beneficio directo de 100 triatletas.

La undécima edición del Herbalife Ironman de Pucón, iniciará a las 07:45 de la mañana, con la partida de los atletas varones de élite. Cinco minutos más tarde, será el turno de las mujeres. A las 8, partirá el resto de los competidores hombres y a las 9, las damas.

En cuanto a las distancias, el nado tendrá 1900 metros, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de trote. Todo, con el imponente macizo del volcán Villarrica como postal de fondo. Por algo dicen que es "la carrera más linda del mundo".