Pellegrini y el triunfo de West Ham sobre Arsenal: "Jugamos con la mentalidad de un gran equipo"

Sin mostrar un fútbol vistoso, pero llevando a cabo un planteamiento inteligente, West Ham United de Manuel Pellegrini venció por 1-0 al Arsenal en el Estadio Olímpico de Wembley.

Los Martilleros pegaron de entrada en el complemento dejando sin reacción a los Gunners, luego le cerraron todos los espacios al conjunto londinense para a la postre quedarse con el duelo válido por la 22ª fecha de la Premier League.

"Estábamos equilibrados en ataque y defensa y no permitimos que el Arsenal creara ocasiones. Vimos que tenían muchos buenos delanteros -Aubameyang, Lacazette, Ramsey, Iwobi, todos ellos jugadores que marcan la diferencia-, pero creo que solo al principio tuvieron una oportunidad que Lukasz Fabianski salvó", afirmó el DT.

Por otra parte, el técnico nacional destacó la forma de como jugó su escuadra, expresando que "lo segundo que me alegró fue que jugáramos con la mentalidad de un gran equipo. Desde el primer minuto intentamos marcar, así que me alegro por ello".

En cuanto a nombrar a los jugadores claves del partido, el entrenador se llenó de elogios a su flamante refuerzo, el francés Samir Nasri .“Nos dio lo que necesitábamos como equipo, porque en esa posición, con la lesión de Lanzini, la lesión de Yarmolenko, lo necesitábamos. Estaba seguro de que si Samir quería ser el jugador que era antes de hacerlo, lo iba a conseguir”.

En el partido de este sábado, el talentoso volante francés de 31 años dio la asistencia que terminó en el gol del joven jugador irlandés Declan Rice. El jugador próximo a cumplir 20 años este 14 de enero, es defensor pero también puede jugar como mediocampista, su polifuncionalidad lo tienen como unos de los proyectos que más genera ilusión en el West Ham, para el Ingeniero mejora partido a partido.

Acorde al partido de este sábado, el estratega chileno le dedicó palabras a Declan Rice, donde destacó que "hoy se ha podido ver que ha jugado muchas pelotas delante y no detrás, y tiene un buen tiro, es bueno técnicamente y es bueno en los duelos aéreos, así que creo que estamos viendo a un jugador completo. Sólo tiene 19 años y estoy seguro de que en el futuro será un gran jugador”, afirmo el chileno.

El siguiente encuentro de los Hammers será en calidad de forastero cuando visiten el próximo sábado al Bournemouth, duelo válido por la Premier League. El fantasma del descenso se aleja para Manuel Pellegrini y puede comenzar a soñar con meterse a la pelea por puestos de competiciones europeas.

