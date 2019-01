Pilmahue, el joven campeón de Tercera B que se hace grande a los pies del volcán Villarrica: "Aquí movemos masas"

Club Deportivo Pilmahue, fundado apenas hace seis años, y desconocido para la mayoría de los hinchas, ya está dando pasos agigantados en el fútbol chileno con apenas dos temporadas en competencia. La Furia Verde saltó a la fama tras quitarle a domicilio, y contra todo pronóstico, el título de campeón de Tercera División B a Deportes Concepción.

Afincado en la comuna de Villarrica, a los pies del volcán y rodeado de un paisaje envidiable, el novel campeón de la última división del fútbol criollo prepara su camino para enfrentar una competitiva Tercera A. "Fue un lindo final de año, ahora el 5 y 6 comenzaremos con las pruebas de jugadores. El 8 llega el plantel, ojalá con algunos refuerzos y de ahí comenzar el 4 de febrero la pretemporada en el sector de Pedregoso (a 25 kilómetros de Villarrica)", señala el técnico John Bustamante.

Pero antes de levantar la corona en Concepción, la campaña del conjunto sureño estuvo a un tris de tener un triste destino. "Yo llego un día jueves, teníamos que ganar 2-0 para clasificar a la segunda fase, el viernes nos embarcamos a Tomé a jugar el partido decisivo. Yo no pude dirigir ese día, íbamos 0-0 y en el entretiempo ajustamos las piezas, se dieron los otros resultados en las otras canchas y terminamos clasificando por diferencia de goles", revela Bustamente.

La hinchada Furia Verde acompañó la campaña de Pilmahue en Tercera B / Facebook

Sergio Torres, arquero y capitán del equipo complementa: "Hubo una resta de puntos a Deportivo Quellón y nosotros salimos favorecidos, dependíamos de otros resultados y se nos dieron las cosas, nosotros ganamos a Tomé y tuvimos una cuota de fortuna que nos permitió acceder a la segunda fase. Ahí vino un repunte donde el profe John (Bustamante) le sacó rendimiento a jugadores que no venían jugando bien".

En esa línea el entrenador revela que "cuando llegué me encontré con jugadores de buen pie, eso me sorprendió y me gustó, ordenamos la dinámica, ordenamos el trabajo para resolver momentos con estrés. Mejoramos los posicionamientos, los repliegues, las transiciones y después a los muchachos les fue saliendo el juego. A partir de allí la campaña en el hexagonal fue muy dura porque el nivel competitivo en el sur está más arriba que en la zona centro y norte".

El entorno lacustre, las dificultades y el llamado de apoyo

En una zona lacustre y con un entorno envidiable para los que acostumbran a sentir el fútbol en las condiciones que brinda una gran urbe, Deportivo Pilmahue fue el club más austral de la Tercera B, situación que marcó el amor propio del plantel villarricense.

"Las comodidades no son las más aptas para el fútbol, pero es bastante acogedor en todo sentido. En el sur la gente es más cariñosa que en el centro y en el norte, y por eso nos sentimos bien acogidos. Nosotros éramos los más lejanos pero así y todo nos sentimos muy cómodos", afirma el capitán Torres, quien además es trabaja como preparador de arqueros en las inferiores del club.

Pilmahue hace de local en el estadio Matías Vidal Pérez de Villarrica / Facebook

"Para turistear es maravilloso, pero para el fútbol es difícil, pero uno se acostumbra, los muchachos se resfriaron una vez y con eso generamos anticuerpos. Hay que tener en cuenta que no todos los jugadores son de acá, entonces estar lejos de la familia afecta mucho, pero los muchachos se rebelaron contra todo. Hay algunos que estudian, que trabajan, varios son padres de familia, al principio trabajábamos sin utileros, sin agua caliente, con temperaturas muy bajas, ni te cuento…", subraya el técnico Bustamente.

El DT reconoce que con ayuda de la municipalidad las condiciones mejoraron, pero aún falta mucho por lograr. "Este es un lindo proyecto, pero faltan recursos, falta que la municipalidad ponga más en cuanto a otros clubes, porque ahora se gastará el triple de Tercera B. Habrán viajes más largos, y enfrentaremos a equipos con tradición y potentes en infraestructura y jugadores".

"Aquí nosotros movemos masas. Es un lindo proyecto, pero siempre hago el mismo llamado, para que los empresarios se sumen porque en Tercera A hay más vitrina, por lo que la implementación y los recursos son importantes", concluye Torres.