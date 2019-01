El aporte y la entrega de los sparrings y ex Sub 17 conmueven a la Rojita de Héctor Robles

Cada vez resta menos para que la selección chilena sub 20 que dirige Héctor Robles inicie su camino en el Sudamericano de la categoría que se disputará en el país y que da boletos para el Mundial de Polonia los Juegos Suramericanos de Lima. La Rojita debutará el próximo jueves 17 frente a Bolivia en El Teniente.

En los últimos trabajos en Juan Pinto Durán, donde el plantel entrena antes de afincarse en Rancagua, sede en la que disputarán todos los partidos de primera fase, el entrenador cuenta, bajo sus órdenes, con cuatro sparrings que han dejado más de un buen sabor de boca en el búnker de avenida Las Torres.

Se trata del lateral izquierdo Franco Cubillos, del volante Martín Villarroel (hijo de Moisés Villarroel), ambos de Santiago Wanderers; del central Cristopher Medina de Everton -todos jugadores categoría 2001-, y del arquero Joaquín Araya de Universidad de Concepción, que en abril recién cumplirá los 15 años.

Publimetro Chile "Un curso de colegio ideal": El buen trato a las "tías", el compañerismo y "Los Sub 20 Awards" marcan a la Rojita Desde que se acuartelaron en Juan Pinto Durán, los pupilos de Héctor Robles han llamado la atención de los trabajadores del recinto. Un ejemplo de ello es que los propios jugadores juntan la loza sucia para que los funcionarios no tengan que pasar retirándola a cada puesto.

"La idea de Héctor es darle tiraje a los muchachos y que vayan ganando experiencia para el Sudamericano 2021", afirman en Macul, donde también destacan el rendimiento del nobel portero del Campanil, quien ha sido el que más ha llamado la atención por su corta edad. "Tiene una gran técnica, es extraordinario", indican.

La sana convivencia y el buen recibimiento que han tenido los pequeños sparrings ha sido un punto a destacar en la Rojita. "A todos los chicos que vengan los queremos hacer sentir en lugar positivo y cómodo, para que demuestren sus mejores armas", afirma Nicolás Guerra, quien agrega que "los chicos siempre han sido un aporte, siempre aportan de la mejor forma, me tocó ser sub 17 o sparring y siempre me sentía acogido y uno más del grupo".

"Existe una muy buena onda con los jóvenes, creo que a ellos les servirá mucho esta experiencia, yo creo que serán los futuros líderes de la próxima Sub 20", complementa Marcelo Allende, del Necaxa, quien es uno de los pocos integrantes del plantel que milita en el extranjero.

Otro aporte que ha sido significativo en el equipo que dirige el Choro, es el de los ex sub 17 Lucas Alarcón, Julio Bórquez y Antonio Díaz. Los tres jugadores formaron parte del plantel de Hernán Caputto que disputó el Mundial de India en 2017.

"Es importante a corta edad jugar un Sudamericano y un Mundial. La generación de la sub 17 ha sido un pilar fundamental también para nosotros. Si bien se dice que hay que aprender de los grandes, en este caso, también hay que aprender de los chicos. Hay que añadirlos y lograr que se sientan a gusto con nosotros", reconoce el defensa Tomás Alarcón.

La Rojita sigue ultimando detalles en Juan Pinto Durán, hasta el día lunes 14 cuando el plantel se instale en Rancagua para la disputa del Sudamericano Sub 20, donde Chile compartirá el grupo A junto a Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia.