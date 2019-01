Manchester United vence a Tottenham con una brillante actuación de David De Gea

Manchester United definitivamente dejó atrás a José Mourinho, y de la mano de Ole Gunnar Solskjaer en la banca continúa con su invicto tras doblegar a domicilio en el estadio Wembley al Tottenham por 1-0 por la 22ª fecha de la Premier League.

Los Diablos Rojos, que no contaron con Alexis Sánchez por lesión, rompieron la paridad antes de irse al descanso (44'), cuando Paul Pogba, tras aprovechar una captura de balón de Jese Lingard, envió una perfecta asistencia a Marcus Rashford, quien emprendió la corrida hasta el área y sacó un remate cruzado imposible para el meta Hugo Lloris.

En el segundo tiempo, los dirigidos por Mauricio Pochettino se volcaron en busca del empate, pero la visita contó con la espectacular actuación del portero David De Gea, quien contuvo 11 remates al arco, alcanzando la mejor marca en la presente temporada de la Premier League.

Con este resultado, los Reds Devils llegaron a los seis triunfos consecutivos con Solskjaer como técnico, estableciendo un récord en la historia del club. Además, en Premier League, llegaron a los 41 puntos y alcazaron a Arsenal en la quinta posición.

El próximo desafío del United será ante Brighton Hove & Alvion por Premier League, el sábado 19 de enero, y donde se espera que el DT noruego pueda contar con Alexis Sánchez, quien no viajó a Londres por lesión.

This was a very beautiful goal.. Right from Pogba's pass to that Rashford shot. 🔥🔥 #TOTMUN pic.twitter.com/20R112D4Ad

— Mwes M Drew™ (@_mwes) January 13, 2019