Solskjaer y ausencia de Alexis: "Es una lástima, pero espero volver a contar con él la próxima semana"

El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, lamentó la ausencia de Alexis Sánchez por lesión para el duelo como visitante en Wembley ante Tottenham Hotspur por la 22ª fecha de la Premier League, aunque aseguró que espera tenerlo de vuelta la próxima semana.

En la antesala del duelo ante los Spurs, el entrenador fue claro. "Alexis Sánchez no está listo aún. Espero que esté entrenando cuando vuelva, quizás el miércoles estará trabajando con normalidad. Ha sido una lástima su ausencia", declaró el 'asesino con cara de niño' al sitio oficial de los Diablos Rojos.

"Alexis lo ha pasado mal tratando de superar su lesión y que esperamos que la próxima semana podamos contar con él de nuevo", agregó el técnico noruego.

De esta manera, el tocopillano podrá volver a las canchas el próximo sábado 19 de enero en el duelo ante Brighton en el estadio Old Trafford, por la 23ª fecha de la liga inglesa.

Ole has outlined what he wants from the Reds at Wembley… #MUFC #TOTMUN pic.twitter.com/UAVGEtwVTb

— Manchester United (@ManUtd) January 13, 2019