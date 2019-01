Chaleco López aprovecha un día de locos para meterse con todo en la pelea por el título del Dakar 2019

Francisco Chaleco López parecía tener todo perdido en la lucha por el título de la categoría Side by Side, también conocida como UTV. Es que el pasado jueves, tras la cuarta etapa del Dakar 2019, el chileno sufrió un importante retraso por los problemas mecánicos de su buggy y por quedarse pegado en la subida de una duna, lo que lo alejaba completamente del primer lugar de la clasificación general.

Sin embargo, tal como ha sido la tónica de esta edición de la carrera, las sorpresas están a la orden del día y los inconvenientes han sido parejos con todos los competidores. Así, si Chaleco había sufrido hace tres etapas, ahora vino el turno del ruso Sergei Kariakin y el español Gerard Farrés, que eran los dos primeros lugares de la clasificación global, de tener duros problemas que los dejaron prácticamente fuera de carrera.

El primero en sufrir en la especial que tuvo un loop por San Juan de Marcona fue el ruso, quien tuvo un accidente tras el primer waypoint y rompió el eje de su buggy, perdiendo más de tres horas. Luego vino el turno del español de caer, quien tras marcar el cuarto punto de control a tres minutos de alcanzar a Chaleco López, que lideraba el día hasta ese entonces, no apareció más y su tiempo en el quinto waypoint apareció tras una larga espera, denotando un grave problema que lo dejó a una hora y 50 minutos del chileno.

🇷🇺 Sergei Kariakin is losing loads of time after this heavy crash. He was 2nd overall in the SxS category

🇷🇺 Sergei Kariakin pierde mucho tiempo con este accidente espectacular. Iba 2o de la clasificacion general en la categoria SxS#Dakar2019 pic.twitter.com/FlCvJcfWuB

