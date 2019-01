Chile hipotecó sus opciones en el Mundial de Balonmano tras caer en un emotivo partido ante Túnez

Chile venía de hacer historia en el Mundial de Balonmano, donde el pasado sábado dio cuenta de Austria, sin embargo en la tercera fecha se vino abajo, porque cayó por 36-30 ante Túnez, quedando con un pie afuera del certamen que se desarrolla en Dinamarca y Alemania.

El partido arrancó muy complejo para el cuadro nacional, porque perdía muchas pelotas en la salida y no le hacía daño a los africanos, que aprovecharon cada error de la Roja.

Fue así como los tunecinos agarraron una ventaja en los primeros minutos, que jamás iban a soltar. Se pusieron 3-0 arriba, e incluso estuvieron cinco tantos por encima, hasta que vino la reacción chilena, con Rodrigo Salinas como principal argumento.

El número 17 de Chile fue el más destacado en la primera mitad, alimentando la ilusión del conjunto liderado por el entrenador español Mateo Garralda. El equipo nacional se acercó, pero terminó abajo en el acto inicial por 18-15.

En la segunda parte, el equipo de Garralda alcanzó a ponerse solamente dos goles abajo en la cuenta, pero en una ráfaga los del Magreb sacaron una clara ventaja. No obstante, en los minutos finales Chile se acercó, estuvo otra vez a dos tantos, aunque otra vez apareció poderío de Túnez para mantener la diferencia.

Chile volverá a la cancha en Dinamarca este martes, cuando en un duelo clave se mida ante Noruega, duelo que resulta vital para conocer si la Roja tendrá opciones de meterse en la siguiente ronda.

