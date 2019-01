Un Puma que no le teme a las alturas: el "súper" Antofagasta 2019 piensa en grande con Fluminense en la mira

Deportes Antofagasta era un club que simplemente existía. Algunos años estaba en Primera A, otros tantos estuvo en la B. Los hinchas siempre soñaron con ver a su elenco en la cúspide, pero hasta el 2016, eran meras comparsas. En ese año, obtuvieron un séptimo lugar, la mejor ubicación histórica del CDA en la serie de honor del fútbol chileno, de la mano del entrenador Beñat San José.

En el Transición 2017 repitieron el 7º lugar con Nicolás Larcamón. Y el recién pasado 2018, finalizaron cuartos y por primera vez, clasificaron a una certamen internacional, la Copa Sudamericana, donde se medirá con el poderoso Fluminense.

Un suceso que a todas luces, puede ser fundamental en los 52 años de historia del Club de Deportes Antofagasta. Y además, obligó a la dirigencia a dar un salto de calidad. Lo logrado no puede ser casualidad, sino fruto de un trabajo previo y precisamente, eso es lo que ha transformado a los Pumas. Ahora son un club que goza de buena salud y encima, atrayente para jugadores, que ven una vitrina deportiva para disputar cosas importantes.

Así, llegaron a la tienda felina valores como Byron Nieto (Barnechea), Franz Schultz (Universidad de Chile), Gonzalo Fierro (Colo Colo), Ricardo Blanco (Curicó Unido) y José Bandez (Carabobo, Venezuela). Mientras que otros jugadores como Jason Flores y Felipe Flores, renovaron contrato con la institución.

En esa línea, el ex delantero de Colo Colo comparte la visión de que el CDA, es un buen lugar para el futbolista: "Me gusta que el club tenga esa ambición, esa hambre, de no ser el Antofagasta de tres o cuatro años atrás, donde el objetivo del club era no descender. Hoy no es así. Le preguntas al hincha, a la gente que trabaja en el club, dirán que es clasificar a una copa internacional, pelear arriba. Nos hemos ganado un respeto de local y hay que mantenerlo", reflexionó el popular FF17.

Por su parte, el flamante refuerzo proveniente de Curicó Unido, el argentino Ricardo Blanco, reconoció que prefirió a los Pumas, antes que a la Universidad de Chile. "Es verdad que estaba la posibilidad de la U, pero al final decidí venir acá, ya que es una escuadra muy buena, con excelentes jugadores y con desafíos interesantes para cualquier futbolista (…) me gustó la propuesta del técnico y los objetivos que hay en este club", dijo el volante en declaraciones efectuadas al diario La Estrella de Antofagasta.

Todos alineados

El presidente de la institución, Jorge Sánchez, tiene claro que Antofagasta no puede competir en términos económicos y de infraestructura, con los equipos grandes. Sin embargo, apuesta por posicionar al equipo dentro de una élite de fútbol nacional.

En esa línea, el mandamás indicó que "tomé la presidencia del club hace cinco años y al principio fue muy difícil porque cuando lo compramos, estaba prácticamente en quiebra. Deudas por todos lados, con Tesorería (de la República) (…) eso tomó un par de años para poder arreglar todo eso y ahí empezamos el trabajo de poder armar un plantel, que es lo más difícil. Tener un equipo una cosa, un plantel es otra, porque hay que tener una base".

Una mirada similar es la que sostuvo en septiembre del año pasado, el entrenador Gerardo Ameli. En un diálogo con la revista El Gráfico Chile, el trasandino argumentó que: "Es un club ordenado en todo aspecto. Nosotros como cuerpo técnico venimos con muchas ideas, aportar nuestra mirada, nuestra visión, todo lo que podemos desde nuestra energía para conseguir los objetivos. Se está logrando pero no es en función de una persona, es un conjunto de cosas que funcionan bien".

El elenco puma ya se frota la manos. El esperado debut en la arena internacional será de visitante, ante el poderoso Fluminense de Brasil, el próximo miércoles 13 de febrero, por la primera fase de la Copa Sudamericana. Desde ahora en adelante, solo queda soñar.