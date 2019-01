Marcelo Espina y el caso Juan Carlos Gaete en Colo Colo: "Nunca ha sucedido algo parecido a esto"

La teleserie del verano se instaló en Colo Colo y por ahora tiene solo protagonistas y ningún antagonista: Juan Carlos Gaete. La llegada del puntero izquierdo a los albos sigue siendo tema, y desde Blanco y Negro volvieron a hablar del jugador, quien no está en la pretemporada del equipo en Buenos Aires, por estar solucionando un problema personal que nadie ha explicado.

"Lo de Juan Carlos fue una situación atípica, porque nunca ha sucedido algo parecido a esto, ya se ha hablado demasiado y hubo poco para decir, porque fue extraño lo que sucedió. El tiene un permiso que todavía está circulando, no tenemos fecha, es algo que manejamos internamente con el cuerpo técnico y el directorio, en su momento se decidirá", comentó Marcelo Espina, director deportivo del Cacique.



"Nos ha sorprendido, pero hay que entender. Es un chico joven. No olvidemos que es un chico de 21 años, independiente de su nivel, tiene 21 años. Hay ciertas cosas que no tiene claras, como millones de chicos que tienen incertidumbre a su edad. Estamos hablando de un ser humano, como nosotros, y además, joven", agregó el ex volante.

Sin aclarar nada, Espina añadió que "todos saben cuáles fueron los motivos por los que no está aquí, pero hemos estado en contacto con él, intentando estar cerca, ayudarlo, y veremos cómo transcurre el resto. De momento no quiero decir nada porque no sabemos lo que va a suceder".

Sobre la llegada de Gaete al Monumental, el también ex entrenador indicó que "hablé una vez luego de contratarlo para felicitarlo. Y todas las veces que hablé después con él me manifestó la felicidad de venir acá".

Por último, evitó hablar de su futuro y de un posible regreso de Gaete a Cobresal: "No hay que apurarse a decir las cosas, que pueden generar un rumbo diferente. Hoy tenemos que dejar abierto todo y no podemos puntualmente focalizarnos en una respuesta determinada".