Andy Murray se despidió peleando del Abierto de Australia en el que pudo ser su último partido

Antes del inicio del Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, Andy Murray sorprendió a todos anunciando que su retiro estaba cada vez más cerca y que su intención era dejar el tenis tras Wimbledon, en junio próximo. Aquejado por las lesiones, sobre todo por un problema en la cadera, y dolores contraídos a lo largo de su carrera, el británico de 31 años fue claro para decir que su carrera necesitaba un punto final y que, incluso y dependiendo de cómo se sentía, no descartaba abandonar la actividad tras el torneo australiano.

Por lo mismo, el partido de primera ronda ante el español Roberto Bautista Agut podía ser el último de su carrera y así lo entendió el público que repletó el estadio para ver a Murray. Con banderas británicas y escocesas, además de la presencia de la madre y el hermano del jugador, los hinchas le dieron todo su apoyo a un tenista que hizo historia y que empezaba el encuentro perdiendo con un doble 6-4, dejando cercana una derrota que podía significar el fin de su carrera.

Sin embargo, Murray sacó fuerzas para estirar el encuentro y venció en dos trabajados sets para igualar el encuentro en un torneo donde llegó a cinco finales. Tras un doble 7-6, el escocés obligó a definir todo en el quinto parcial y ahí, tras tres horas y 40 minutos de partido, demostró que el cansancio le pasó la cuenta y perdió por 6 a 2 para despedirse de Australia en la primera ronda y ahora ver si podrá jugar Wimbledon para ponerle fin a su carrera en casa y en su torneo favorito.

En caso de no poder continuar, el británico se despedirá del circuito ostentando tres Grand Slam, un Torneo de Maestros, dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos, una Copa Davis y ser número mundo del ranking ATP.

An amazing tennis player.

But an even better person.

Thank you, @andy_murray 👏#AusOpen pic.twitter.com/uRPBLC2zY6

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 14, 2019