Salas cerró el tema Gaete en Colo Colo y avisó: "Tenemos la fe y la confianza de traer un verdadero refuerzo"

En medio de la pretemporada de Colo Colo en Buenos Aires, el director técnico de los albos, Mario Salas, le puso punto final al tema de Juan Carlos Gaete y explicó lo que se debería venir en materia de refuerzos.

Sobre la situación del ex Cobresal, el Comandante estableció que "la postura que tiene Marcelo (Espina) es la que tiene el club y yo mismo, con la espera de lo que decida Juan Carlos. Estamos esperando ver qué sucede y ver qué decisión toma. Él tiene la respuesta a todas las cosas. Él señaló que no tuvo ningún problema con sus compañeros, me lo dijo a mí, es un tema cerrado. Gaete es jugador de Colo Colo".

En cuanto a la conformación del plantel, el ex rugbista manifestó que "estamos muy contentos, sobre todo por la llegada de (Gabriel) Costa y también por la de Andrés (Vilches). Estamos viendo la posibilidad de sumar uno o dos nombres, pero debemos ser responsables".

Justamente sobre ese punto, Salas sostuvo que "la búsqueda se acota, se limita y nos deja sin posibilidad de traer jugadores de otros países lo que nos acota sólo a Chile. Tenemos la fe y la confianza de traer un verdadero refuerzo, si no es así nos quedaremos con los jugadores que tenemos porque el plantel de Colo Colo es muy rico".

Por otro lado el director técnico de Colo Colo se refirió a las opciones para salir del club que tienen Claudio Baeza y Matías Zaldivias, ambos en la mira del Al-Ahli de Pablo Guede. "No tengo nada concreto sobre Claudio y Matías. No puedo emitir una opinión sobre eso… No es la primera vez que hay rumores sobre Baeza", declaró.