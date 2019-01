Confirmado: Claudio Baeza se va de Colo Colo y se reencuentra con Pablo Guede

Colo Colo pierde a un jugador de cara a la temporada 2019, porque se confirmó la partida del volante Claudio Baeza, quien deja el fútbol chileno para sumar su primera experiencia internacional, al fichar en Al-Ahli, cuadro que es dirigido por Pablo Guede.

El mediocampista deja el Monumental, club donde fue formado, para jugar en el fútbol de Arabia Saudita, a cambio de cerca de 4 millones de dólares, negociación que había anticipado El Gráfico Chile.

El ex seleccionado Sub 20, de esta forma, se une otra vez con un técnico que lo marcó en su carrera profesional, porque volverá a la disciplina de Guede, con quien estuvo en el paso del transandino por Macul.

Incluso Baeza dijo públicamente que estaba en contra de la partida de Guede, quien dejó el cuadro albo a mediados de 2018, cuando asumió la presidencia de Blanco y Negro Gabriel Ruiz-Tagle, en desmedro de Aníbal Mosa.

"Yo dije tiempo atrás que Pablo Guede me marcó muchísimo, me ayudó mucho como jugador, como él vive el fútbol, lo aprendí a conocer y es una muy buena persona. Me hubiese gustado que él se hubiese quedado, dejó una huella en el club", señaló el volante en su momento sobre Guede.

Baeza deja Colo Colo, cuadro donde sumó seis títulos, para intentar consolidarse en el extranjero.