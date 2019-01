Harry Kane será baja por varias semanas y Tottenham mira a Barcelona para reemplazarlo

En el suelo y con las manos en su tobillo izquierdo finalizó Harry Kane el encuentro donde su elenco, Tottenham, cayó por la cuenta mínima ante Manchester United, el pasado domingo. Una postal que preocupó a los hinchas del Spurs, que pelean puestos de avanzada en la Premier League y la llave de octavos de final de la Champions League, donde enfrentarán a Borussia Dortmund.

Y lamentablemente para ellos los peores pronósticos se hicieron realidad. El Ciudadano será baja por un mes, debido a una lesión de ligamentos en su tobillo izquierdo, lo que augura un panorama preocupante para el elenco dirigido por el argentino Mauricio Pochettino.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.

He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 15, 2019