Mario Salas habló desde la concentración alba en Buenos Aires: "A Colo Colo le preocupa el bienestar de Juan Carlos Gaete"

Mario Salas se encuentra en Argentina, liderando la concentración de Colo Colo en Buenos Aires, en la pretemporada para este año. Desde el exclusivo sector de Pilar, ubicado en la capital trasandina, el Comandante habló de diversos temas referentes a la actualidad noticiosa de los albos, en conversación con Fox Sports, quienes a su vez, son auspiciadores del Cacique.

En esa línea, los panelistas del programa Fox Sports Radio no perdieron tiempo en preguntar sobre el bullado caso Gaete, y sobre su continuidad en Pedrero, debido a supuestos problemas personales. Salas recogió el guante y aseveró que "a pesar de que tiene contrato, esas son cosas secundarias. Acá lo más importante es que Juan Carlos defina su futuro y su situación actual. Y eso pasa por los tiempos que le está dando Colo Colo para que él tenga posibilidad de aclarar esa situación. Nuestra idea es que la persona esté sobre el jugador de fútbol. Nos preocupa el bienestar de Gaete", dijo.

Consultado sobre por qué aceptó regresar a Chile, Mario Salas fue tajante y reconoció: "sigo mi propio camino (…). A mí me llamó la atención la posibilidad de volver a dirigir un club grande de mi país, del cual tengo un sueño y espero cumplirlo y que no me signifique un retroceso. Es una vitrina muy importante".

SU VÍNCULO CON EL PUEBLO MAPUCHE#FSRadioChile Mario Salas aclara su relación con la cultura y nuestra historia: "No quiero que se me caricaturice con esto" pic.twitter.com/uDZAJ57NS2 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) January 15, 2019

Respecto al capitán y máxima figura alba, el goleador Esteban Paredes, el Comandante no escatimó elogios hacia el Tanque: "Está súper motivado, es un jugador que le ha dado mucho a Colo Colo y creo que todavía tiene muchos objetivos individuales por lograr y que lo tienen muy entusiasmado. El desafío está en que él tenga un gran año".

La propuesta en cancha

Mario Salas es conocido por su fútbol aguerrido y muy propositivo. El hincha de Colo Colo desea ver hambre en un equipo que jugaba de forma muy abúlica en sus últimos partidos por el campeonato del año pasado, lo que dejó un mal sabor de boca para el siempre exigente paladar albo.

El ex entrenador de la UC fue claro en indicar que espera que sus dirigidos, tengan el protagonismo: "lo que nosotros proponemos, es para mí, lo más importante. Parto de una base que si sale bien y resulta, lo más probable es que se gane un partido y nunca está demás saber las virtudes y defectos que pueda tener el equipo rival. De esas situaciones, depende de cómo sea mi táctica", explicó.

"ESTOY PENSANDO EN ÉL CENTRALIZADO"#FSRadioChile Mario Salas explica la posición en la que quiere a Andrés Vilches en el equipo. pic.twitter.com/qVO69ZGCJ1 — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) January 15, 2019

Y por último, se acordó de los hinchas. Algo que a varios técnicos se les olvida: "Lo ideal es que el hincha esté contento y asista al estadio", puntualizó.