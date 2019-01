Ídolo de River y posible llegada de Paulo Díaz: "Es un jugador de élite, ojalá otro chileno haga historia acá, como mi gran amigo Marcelo Salas"

Paulo Díaz está cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de River Plate. Aunque el acuerdo con el Al-Ahli de Arabia Saudita se habría complicado en las últimas horas, el flamante campeón de América quiere tenerlo en sus filas, por lo que las negociaciones continúan su curso.

El seleccionado nacional dejó una grata impresión al otro lado de la cordillera, tras su paso por San Lorenzo, y por eso Marcelo Gallardo se fijó en él para reforzar un equipo que vería partir a uno de sus referentes defensivos, Jonatan Maidana. Por ello, en el mundo Millonario confían en el polifuncional chileno para afirmar la zaga.

Otro Díaz, Hernán, actual coordinador de la Secretaría Técnica del club y uno de los máximos ídolos en la historia riverplatense, le entrega su bendición al futbolista criollo, quien puede jugar tanto de central como de lateral. El otrora carrilero diestro, ganador de ocho títulos locales y dos internacionales con La Banda, entre ellos, la Copa Libertadores de 1996, elogia al Bombero.

¿Qué opinión tienes sobre Paulo, por lo que pudiste verlo cuando estuvo en San Lorenzo y, quizá, en la selección chilena?

Ante todo, si River y Gallardo lo eligieron, no cabe duda de que es un jugador de élite, de selección. Tuvo un gran paso por San Lorenzo, siendo muy versátil. Su puesto es de marcador central, pero con sus características, lo puede hacer también de lateral derecho y hasta de volante. Eso es muy bien visto por cualquier técnico, porque puede cubrir cualquier posición en el fondo. Ya ha demostrado lo que es y al equipo le vendría muy bien.

En Argentina se dice que, de llegar, tendría que reemplazar a un histórico como Maidana. ¿Crees que está a la altura, siendo joven todavía?

Yo no sé si sería el reemplazante de Maidana. Indudablemente, debería pelear un puesto, porque River es un equipo muy competitivo, aunque es un jugador que sí se adaptaría perfectamente, porque es muy versátil. Los jugadores de sus características son pocos, porque los versátiles juegan bien en cada uno de esos puestos. Ésa es la característica principal de Paulo y bienvenido sea si se concreta todo.

Además, Gallardo saca lo mejor de cada jugador. Viéndolo como chileno, podría ser un futbolista de más calidad para el futuro…

Yo no puedo ser muy objetivo en mi opinión sobre Gallardo, porque, para mí, sin lugar a dudas es el mejor técnico en la historia del club y yo lo comparo con los entrenadores de élite en el mundo. Pero sí soy realista, no soy un loco que anda diciendo cualquier cosa, y él ha demostrado que a cada jugador le saca lo mejor y, además, lo potencia, transformando a uno de grandes condiciones en uno de selección, de primer nivel.

¿La presión de River es muy grande comparada con la de San Lorenzo?

En Argentina, el fútbol es una pasión que muchas veces no se entiende y eso yo no lo comparto demasiado, pero así somos y nos vamos a morir así. Es un país donde es más importante que la economía o que la polítca, y eso no está bien, pero así lo sentimos. Obviamente, presión hay en todos lados, pero sin conocer a Paulo, sé que es un chico con mucha personalidad. Se la sacará dando lo mejor de sí.

En las últimas horas se habría complicado la negociación. ¿Crees que River debería hacer un esfuerzo por él o pensar en otras alternativas?

Obviamente, hay más alternativas, pero sería muy bueno que esto llegue a buen puerto, porque las dos partes se beneficiarían. Pero bueno, éste es un equipo muy grande y lamentablemente, si no llega, seguro llegará uno de características similares. A mí me gustaría, porque yo veo a Paulo como un jugador para River.

Ojalá haya otro Díaz glorioso en River, como tú, Ramón…

Con ese apellido no puede fracasar acá jajajá, pero no me compares con ese nivel de ídolos, yo tuve un buen paso nada más. La verdad es que estaría bueno que otro Díaz triunfe en el club. Ojalá otro chileno haga historia acá, como mi gran amigo Marcelo Salas.