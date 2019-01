La largada en línea le puso más suspenso al Dakar 2019 y Quintanilla se jugará el todo o nada en la última etapa

La lucha por el título del Rally Dakar 2019 está más encendida que nunca y la penúltima etapa aportó aún más al suspenso para ver quién ganará la categoría de motos. Es que la largada en línea que tuvo la novena especial de la competencia, corrida este miércoles con un loop por Pisco de 313 kilómetros, no ayudó a que los rivales al título se saquen ventajas y la pelea entre el líder Toby Price (KTM) y su escolta Pablo Quintanilla (Husqvarna), quienes están separados por sólo un minuto, se extenderá hasta el final.

El piloto nacional ya había advertido que la partida en masa, donde los primeros diez ubicados salieron al mismo, no venía en un momento indicado por la lucha que se estaba dando por el título y favorecía a que no haya especulaciones y se fueran juntos hasta la meta para no poner en riesgo su posición en la clasificación general a sólo un día del final. Y eso fue precisamente lo que pasó: Toby Price no tomó riesgos y Pablo Quintanilla poco pudo hacer para descontarle ventaja.

Así, luego de una larga especial donde los grupos que salieron juntos no se separaron durante todo el recorrido, Quintafondo terminó en el tercer lugar de una etapa que fue ganada por el francés Michael Metge, quien completó el recorrido en 3 horas, 46 minutos, y 38 segundos, sacándole 3'28'' al chileno. El segundo lugar, en tanto, fue para el boliviano Daniel Nosiglia.

Pese a la molestia que pudo haber provocado una salida en línea que no permitió sacar ventajas y que liberó una dura batalla durante todo el día para no ceder ningún milímetro, la noticia positiva para Pablo Quintanilla fue que pudo superar por un segundo a su competidor por el título, el australiano de KTM, Toby Price, quien es líder del Dakar 2019 con un minuto de ventaja sobre el sanantonino de Husqvarna. La pequeña diferencia que sacó el nacional le permitirá salir atrás de él, ya que en la última etapa salen en el orden inverso al que llegaron este miércoles y tendrá la posibilidad de atacar desde el fondo para descontar esa pequeña diferencia y así consagrarse como campeón.

La última especial de la carrera corrida sólo en territorio peruano se disputará este jueves y contemplara un recorrido cronometrado de 112 kilómetros entre Pisco y Lima.