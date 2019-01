Héctor Robles pide calma en la Sub 20: "Pareciera que hay que ganar todos los partidos, el torneo no termina hoy"

Eran los favoritos, los locales, y tenían que reflejar la tremenda preparación que tuvieron para el Sudamericano Sub 20. Sin embargo, la selección chilena Sub 20 de Héctor Robles no estuvo a la altura y sacó un pobre empate a un tanto con Bolivia, quienes se pusieron rápidamente en ventaja y le hicieron dura la tarea a la Roja para rescatar un punto en el debut en Rancagua.

Pese a la decepcionante imagen que dejaron en El Teniente, el técnico no pierde la calma y mantiene la confianza para revertir la situación y así lograr el cupo al hexagonal final para buscar uno de los cuatro cupos para el Mundial de la categoría.

"Aquí pareciera que hay que ganar todos los partidos y el torneo es durísimo. Son cuatro duelos y hay que estar preparados al máximo como para poder buscar la clasificación, hoy el torneo no termina. Estamos con mucha seguridad de lo que tenemos que hacer en los tres partidos que quedan", dijo el Choro.

"Los Sudamericanos son así, muy de cómo se van presentando los encuentros, de convertir en las primeras ocasiones y después manejar el partido. Chile, en ocasiones, buscaba tratar de hacer juego, pero, sobre todo en el primer tiempo, los jugadores cayeron en el pelotazo largo", agregó.

Finalmente, haciendo una leve autocrítica, Robles concluyó que "estamos con tranquilidad, pero sabiendo que tenemos que mejorar en muchos aspectos. El equipo en muchos pasajes del partido estuvo bien, no es fácil jugar casi 85 minutos atacando y buscando espacios. La línea defensiva lo hizo de muy buena forma porque quedó expuesta".