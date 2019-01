Claudio Baeza y su partida de Colo Colo: "Necesito tener nuevas experiencias"

Hasta que finalmente Claudio Baeza cumplirá su sueño de jugar en el fútbol extranjero. El polifuncional jugador dejará Colo Colo para partir a Al Ahli de Arabia Saudita, donde volverá a ser dirigido por Pablo Guede, tras su paso por el Cacique.

El ex seleccionado sub 20 ya comenzó a despedirse del cuadro albo, del cual aseguró irse feliz por haber tenido la oportunidad de jugar y consagrarse campeón.

"Me voy contento, feliz de haber cumplido un sueño de haber jugado en Colo Colo. De haber ganado títulos ahí y haber jugado con la jineta de capitán. Fue producto del esfuerzo en todos estos años", reconoció en diálogo con radio Cooperativa.

"La mejor edad de un jugador de fútbol es de los 27 a los 32 años, por lo que estoy contento con esa posibilidad que se me da. Si no me iba ahora, feliz me quedaba, porque en el club me lo han dado todo. Llegué a los 15 años y me dieron un hogar. Igual necesito tener nuevas experiencias para seguir creciendo como jugador y persona", añadió.

Sobre su arribo al conjunto árabe, descartó que le perjudique en relación a futuras nóminas en la Roja: "No veo que se pierdan oportunidades deportivas. Al sumar extranjeros a un torneo, se le suma muchísima competencia a cualquier liga del mundo. Nosotros los chilenos no sabemos cómo se juega en este tipo de ligas, y sólo el tiempo dirá si fue una buena decisión deportiva".

Por último, Baeza le deseó lo mejor a los albos en este 2019: "Se que al club le irá bien, tendrán un lindo 2019. Tienen un buen técnico, es el entrenador que necesitaba el club. No pierde sus principios y va para adelante, lo vive al cien por ciento. Le deseó lo mejor a mis compañeros".