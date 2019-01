Coquimbo Unido y 13 más: todas las camisetas de Mauricio Pinilla en su carrera

La búsqueda de un nuevo club para el delantero chileno Mauricio Pinilla ha llegado a su fin. Tras su bullada salida de Universidad de Chile, el atacante de 34 años fue presentando este viernes como nuevo jugador del ascendido Coquimbo Unido.

Pinigol vuelve a la actividad tras un semestre sin jugar, y en la Cuarta Región vestirá su camiseta número 14 a lo largo de su dilatada carrera.

[CONFIRMADO ⚠️] Mauricio Pinilla, sí, el BICAMPEÓN DE AMÉRICA 🏆🏆 será un nuevo GUERRERO AURINEGRO 💀🌗 en la travesía 2019 ⚽️ ¡De seguro te sentirás como en casa en el PUERTO PIRATA☠️, @pinigol51! 😎#BienvenidoABordo🏴‍☠️ pic.twitter.com/txt2QqE4pt — Coquimbo Unido (@coquimbounido) January 18, 2019

A continuación te presentamos todos los equipos en los que ha jugado el atacante de 34 años, bicampeón de América con Chile en el 2015-2016.

Universidad de Chile

Debutó con los azules en el año 2002 tras hacer las divisiones menores en el club. Su primera estadía duró hasta el 2003, completando 20 goles y ocho asistencias en 39 partidos jugados, una buena estadística comenzando su carrera como futbolista.

En 2007 volvió por un breve tiempo al club donde fue formado, pero no fue la vuelta esperada, ya que sólo alcanzó a jugar cuatro partidos, convirtiendo dos goles.

Pinigol tendría una tercera etapa en la Universidad de Chile entre los años 2017 y 2018, donde tras años de prometer volver lo terminó haciendo tras venir proveniente del Genoa de Italia. En su última estadía en los universitarios alcanzó a disputar 21 encuentros, anotando en 14 oportunidades por torneos nacionales, en Copa Chile jugó seis partidos, convirtiendo cuatro goles. Además alcanzó a disputar la Copa Libertadores 2018 con la U teniendo cinco participaciones sin anotar ningún tanto.

Chievo Verona

Tras un gran inicio de carrera en Universidad de Chile, fue comprado por el Inter de Milán a cambio de 2,8 millones de dólares. Sin embargo nunca jugó en el conjunto nerazzurri y fue enviado a préstamo al Chievo Verona en el 2003. En su primera experiencia en el extranjero, en el conjunto italiano jugó ocho partidos entre Serie A y Copa Italia y no anotó goles.

Celta de Vigo

Luego partió nuevamente a préstamo, esta vez a España. En los gallegos anotó por primera vez en el Viejo Continente, fueron dos tantos en Copa del Rey. Solamente jugó un semestre, teniendo seis presencias en liga, dos en Copa del Rey y dos en torneos internacionales.

Sporting de Lisboa

Para la temporada 2004-05 se trasladó a Portugal. El Sporting de Lisboa adquirió el 50% de su pase en un millón y medio de euros, además se topó con otro chileno, Rodrigo Tello. Entre lo más destacable en su estadía en el cuadro luso, fue que disputó 20 partidos anotando, en cinco ocasiones por Liga, en cambió en torneos internacionales jugó 7 partidos convirtiendo dos goles, el más recordado fue un tanto sobre el AZ Alkmaark en una semifinal de la Copa UEFA 2004-05. Pinilla jugó hasta fines del 2005 en los lisboetas, porque una baja considerable de rendimiento sumado, a una lesión, detonaron su salida del club.

Racing de Santander

Tuvo un breve regreso a España en el mercado invernal del 2006, donde recaló en el Racing de Santander a préstamo desde el Sporting de Lisboa. Ahí el atacante chileno alcanzó a disputar 13 partidos anotando un gol.

Heart of Midlothian

En la segunda mitad del 2006 partió a Escocia, fichando por el Heart of Midlothian FC a cambio de 900 mil euros. En el cuadro escocés no tuvo la continuidad esperada, he incluso tuvo un breve paso a préstamo por la Universidad de Chile en la primera parte del 2007. En el conjunto europeo solo jugó cinco partidos anotando dos goles, terminó renunciando al equipo en el 2008, por cambios en el contrato realizados por el club, cosa que Pinilla no compartió.

Vasco Da Gama

En el segundo semestre de 2008 sorprendió fichando por el Vasco Da Gama. Su estadía fue breve nuevamente por las lesiones. En Brasil jugó sólo cuatro partidos, anotando dos goles.

Apollon Limassol

Comenzando el 2009 fichó por el club Apollon Limassol de Chipre. Inició con un gol en su debut, que presagiaba el renacer de su carrera, pero nuevamente las lesiones opacaron su nueva experiencia. Completó cinco partidos jugados, con un gol y una asistencia, su estadía en la isla duró seis meses.

Vuelta al viejo continente y su mejor pasar en Italia

US Grosseto

El 27 de julio del 2009 viajó a Italia para recalar en el Grosseto de la Serie B italiana. En esta estadía volvió a encontrar su mejor versión, como en sus inicios en Universidad de Chile, convirtiéndose en el goleador del torneo. Pinilla en la única temporada que jugó en el club italiano anotó 24 goles en 24 partidos, 12 de ellos de forma consecutiva.

Palermo

Tras su grandes actuaciones en el Grosseto de la Serie B italiana, Mauricio Pinilla despertó el interés de clubes de la primera categoría, finalmente lo terminó fichando el Palermo, en el que jugó una temporada y media. Defendió la camiseta de las águilas entre el 2010 y parte del 2011, disputando 45 partidos y anotando 11 goles entre Serie A, Copa Italia y Europa League.

Cagliari Calcio

Llegó en calidad de préstamo al Cagliari a mediados de la temporada 2011-12. En la segunda mitad del 2012 el cuadro rossoblu compró su pase en 3,2 millones de euros. Se mantuvo por dos temporadas y media, completando 67 partidos y 25 goles entre Serie A y Copa Italia.

Genoa

Después del Mundial de Brasil 2014, Pinilla recaló en el Genoa, donde firmó un contrato por dos años por dos millones de euros. En su primera estadía en el cuadro de Génova solo alcanzó a jugar seis meses, donde marcó cuatro goles en 14 partidos sumando Serie A y Copa Italia. En su segundo periodo en el club, a principios de 2017, jugó 13 partidos convirtiendo un gol.

Atalanta

A comienzos del 2015 fichó por el Atalanta proveniente del Genoa. En el cuadro de Bérgamo estuvo entre los años 2015 y 2016, en los que sumó 39 partidos jugados y 13 goles sumando Serie A ( que convirtió en 12 ocasiones) y Copa Italia ( que alcanzó a jugar un partido e hizo un gol en la temporada 2015-16).