Dudamel aplaude la llegada de futbolistas venezolanos a Chile: "Mientras más tengamos, mejor para nuestra selección"

La cara de felicidad del técnico de la selección de Venezuela sub 20, Rafael Dudamel, no se la quitaba nadie tras el apretado triunfo 1-0 sobre Colombia, en el arranque del grupo A del Sudamericano Sub 20 que se disputó en el estadio El Teniente de Rancagua.

El ex arquero y capitán de la Vinotinto en los años noventa reconoció que ante los cafetaleros no fue un partido fácil. "Nos costó mucho desde lo emocional. Habían muchos chicos que jugaban su primer partido oficial a nivel de selecciones, pero finalmente tuvimos carácter, temple y fuimos muy valientes para aguantar el resultado", señaló el entrenador en la conferencia de prensa.

Tras dialogar con los medios de su país, el actual DT de todas las selecciones de Venezuela le concedió unos minutos a El Gráfico Chile, donde, además de analizar a la Rojita de Héctor Robles, su próximo rival, también le dedicó palabras a la gran cantidad de futbolistas venezolanos que han llegado a Chile en los últimos campeonatos.

¿Cómo analiza a Chile, su próximo rival?

Ahora descansaremos unas horas y luego analizaremos por completo el partido de Chile contra Bolivia. Pero sin duda que vamos a tener que jugar mucho más, ser más intensos, para continuar nuestro camino.

¿Qué análisis hace de la masiva llegada de futbolistas venezolanos a la liga chilena en los últimos años?

El nivel internacional de la selección venezolana, indudablemente hace que nuestros futbolistas sean apetecidos por clubes extranjeros como ha pasado con Chile en el último tiempo. Luego el rendimiento de jugadores como Yeferson Soteldo y Eduard Bello, hace que también se abran muchas puertas, eso le sirve mucho a nuestros futbolistas porque cada día se profesionalizan más y porque cada día existe una posibilidad de crecer en el fútbol y el mercado internacional.

¿Qué opinión tiene de los jugadores que llegan a Chile?

Son jugadores con mucho talento, con mucha ambición, con hambre de comerse el mundo. Son jugadores que han entendido el fútbol como profesión, como estilo de vida, y han encontrado lugares magníficos en Chile para seguir con su crecimiento.

¿Ve con buenos ojos que muchos prefieran venir a Chile?

Mientras más jugadores tengamos en Chile y en el extranjero, mejor para nosotros, porque tendremos una selección aún más potente para nuestro futuro.