Ole Gunnar Solksjaer y la recuperación de Alexis en Manchester United: "Estoy deseoso de verlo"

A mitad de esta semana, el Manchester United anunció que Alexis Sánchez volvió a los entrenamientos, tras recuperarse completamente de su lesión, que lo mantuvo afuera de la convocatoria en el último partido de la Premier League, que fue triunfo de los Diablos Rojos de visita por 1 a 0, ante el Tottenham.

Al respecto, el entrenador del Man-U, el noruego Ole Gunnar Solksjaer, dijo que espera contar con él, para el próximo partido de este sábado, ante el Brighton: "Su actitud ha sido fantástica en el entrenamiento, ya ha entrenado con sus compañeros y estoy deseoso de verlo, aunque es verdad que tengo un montón de buenos jugadores para elegir", precisó.

El entrenador, que conversó con los medios ingleses en conferencia de prensa, agregó que no estuvo muy de acuerdo con Sánchez, por no avisarle de su lesión en el pasado encuentro del 5 de enero ante el Reading, por la FA Cup: "Tal vez en el partido por la Copa, en el entretiempo, él (Alexis) debería haberme dicho que tenía que salir porque los siguientes 15 o 20 minutos fueron un contratiempo", argumentó.

Lo importante es que Alexis ya está listo para volver a la canchas y ser, ojalá, parte del once inicial del United, donde hace rato no ha tenido relevancia, incluso desde la era del despedido José Mourinho. Este sábado a mediodía, recibirán a Brighton en el Old Trafford.