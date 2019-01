¿Cuándo, a qué hora y quién transmite el partido de la Roja ante Venezuela en el Sudamericano Sub 20?

La Roja Sub 20 tuvo un pálido debut en el Sudamericano. Pese a la larga preparación que tuvieron de la mano de Héctor Robles, la localía y el favoritismo, la selección chilena no pudo con Bolivia y sufrió para rescatar un empate a un tanto que los obliga a ganar en los encuentros que vienen si quiere clasificar al hexagonal final y así no repetir el fiasco de Ecuador 2017, donde salieron últimos de su zona.

Por lo mismo, el segundo partido que jugarán del Grupo A será clave y en frente tendrán a una encumbrada Venezuela, que viene de ganar en el debut a Colombia y demostró que está haciendo bien las cosas a nivel juvenil, luego de ser subcampeones del Mundial de la categoría disputado el 2017 en Corea del Sur, donde perdieron por 1 a 0 ante Inglaterra en la final.

El encuentro entre el equipo de Héctor Robles y Rafael Dudamel se disputará este sábado 19 de enero, a contar de las 19:30 horas en el estadio El Teniente de Rancagua. En caso de perder este partido, la Roja Sub 20 complicará mucho sus opciones de avanzar al hexagonal final, donde clasifican los primeros tres de los grupos en los que están divididas las 10 selecciones de la Conmebol.

Programación sábado 19 de enero Sudamericano Sub 20