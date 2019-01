Sampaoli ya empezó a quejarse por los problemas de Santos: "No sabía de la situación financiera del club"

Al comenzar su nueva experiencia en Brasil, Jorge Sampaoli se mostró muy alegre y esperanzado al haber recalado como nuevo director técnico de Santos. Sin embargo, el estratega argentino no está con las mismas ganas que tuvo en el inicio de su nueva experiencia, esto debido a una situación que desconocía del club brasileño y que no lo dejó indiferente.

Además de la disconformidad que ha hecho pública por la falta de refuerzos para armar un plantel competitivo, el ex DT de la Albiceleste y la Roja, reconoció que no tenía conocimiento de la situación financiera que atraviesa el Peixe. Por otro parte, espera que las promesas en cuanto a nuevas incorporaciones para el club sean cumplidas.

Su descontento lo hizo mediante una conferencia de prensa que sostuvo este viernes, donde sostuvo que "respecto a si yo estaba al tanto de la situación financiera del club, la verdad es que no. Tenía claro que venía a un club que me otorgaba la chance de un equipo grande, que iba a pelear un montón de situaciones durante todo el año", enfatizó el estratega argentino.

Publimetro Chile El sueño millonario se aplaza: Presidente de River Plate descarta de momento la llegada de Paulo Díaz El timonel del conjunto Millonario aseguró que el chileno podría llegar recién en el próximo mercado de fichajes.

Sampaoli también destacó que estaba al tanto de la partida de jugadores fundamentales para el equipo paulista, entre ellos Rodrygo, que se irá a Real Madrid y Gabriel Barbosa. En ese punto se mostró crítico y dijo que "sabiendo que se iban todos esos jugadores y sabiendo que venía un nuevo estilo de entrenador, había que potenciar el equipo con futbolistas nuevos", señaló el DT argentino.

"Se trató eso en la reunión y se habló de la promesa dirigencial de contemplar esa realidad. Ahora estamos esperando que eso suceda", indicó el oriundo de Casilda.

Para finalizar, Sampaoli manifestó que hubiese sido probable que no hubiera asumido el puesto de entrenador del Santos de tener conocimiento de los apremios económicos por los que atraviesa el club paulista."Yo no hablo de situaciones administrativas. Si me hubiesen dicho que el club no estaba bien, a lo mejor yo… de esto que estamos hablando, imposible. La situación hubiese sido distinta. Vine a hacer un equipo fuerte, tengo la ilusión de que eso suceda", cerró el casildense.