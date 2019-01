Pinilla disparó contra Colón: "Si dicen que pertenezco a ellos, están totalmente equivocados"

Coquimbo Unido sorprendió a todos y remeció el mercado de fichajes con la incorporación de Mauricio Pinilla. Luego de una larga teleserie tras su polémica salida de Universidad de Chile y con seis meses sin jugar, el atacante de 34 años finalmente deja atrás el calvario con su llegada al equipo recién ascendido a Primera División.

Sin embargo, pese a ya ser oficializado, Colón de Santa Fe, club por el que iba a fichar a mediados de 2018 y que llevó a toda la polémica, no se da por vencido y su presidente, José Vignatti, asegura que los derechos federativos aún son de ellos y que por eso cualquiera que lo quiera fichar debe negociar con los sabaleros.

Ante este panorama, Mauricio Pinilla concedió una larga entrevista con Fox Sports y dijo que "hay un tema que es el tema deportivo y otro el de mi supuesto error. Yo la verdad que rebato esa situación, porque cuando se firma ese documento de derechos federativos, mandan gente a ver el tema a Santa Fe y nos encontramos con la sorpresa de que lo que habían propuesto era totalmente falso, diferente y con ilegalidades. O sea, ellos esperaban que yo cometiera ilegalidades, con pagos en el exterior en paraísos fiscales, eso es de conocimiento público. Por eso digo hay dos temas: uno es el por qué me quería ir y el por qué paso esto con Colón".

"Haber firmado esos documentos pudo haber sido apresurado, pero eso no involucraba mi transferencia hacia Colón. Claramente en el documento está escrito que mi condición laboral estaba vigente (con la U), ahí la tranquilidad de nuestra firma en el documento por el apresuramiento de Colón de Santa Fe, en este caso de que querer pedir mi transfer para que yo pudiera jugar la Copa Sudamericana sin yo haber firmado ningún finiquito y ningún contrato de trabajo", agregó.

Para finalizar el tema con Colón y desmintiendo totalmente al presidente del cuadro santafesino, Pinilla argumentó que "todo lo que ellos propusieron en un principio, lo cambiaron cuando llego mi gente allá, por lo mismo yo no viaje a Argentina. Si el señor Vignatti dice que hoy yo pertenezco a Colón, esta totalmente equivocado. Mis derechos federativos están en Chile, ellos incumplieron y querían cometer delitos fuera de Argentina, eso yo no lo voy a aguantar. Tengo 34 años, tengo una familia, tengo toda la gente que trabaja conmigo que no van a aguantar que uno cometa un delito para formar parte de un plantel. Eso no lo reconocieron ellos, obviamente no lo van a reconocer, y yo no voy a ser parte del juego cometiendo ilegalidades".

En cuanto al rechazo y el descontento de los hinchas azules, Pinigol enfatizó que "es difícil explicarles lo que ha sucedido detalladamente. Yo vine a Chile con la mayor ilusión de retirarme en mi equipo y me encontré con varias sorpresas que no me gustaron. Tuve un esguince grado 2 y me infiltré cuatro veces para jugar, que ningún hincha de cartón me diga que es más hincha yo, estoy enamorado de la U".

Respecto a lo vivido en el último tiempo, el jugador señaló que"fueron meses bastantes complicados, fue público todo lo que paso. Creo que todas las partes involucradas pasaron momentos muy difíciles, lamentablemente nos vimos envueltos en una situación que nadie esperaba. Estoy muy feliz en este momento y lamentablemente, por todo lo que pasó, no pude continuar mi carrera por los últimos seis meses "

"Estoy feliz de la oportunidad que me da Coquimbo, feliz de ser parte de este histórico club, voy con todas las ganas y todo el profesionalismo que la situación lo amerita, y estoy contento de poder volver a demostrar lo que yo sé hacer, lo que he demostrado los últimos años, en mi carrera en general. Obviamente se limpia mucho el entorno, el ambiente, y la única forma de sanar las heridas es dentro de una cancha de fútbol", concluyó Pinilla.