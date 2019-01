Ramiro Vaca explicó su polémico festejo de natación: “Es un recordatorio de que Bolivia nació con mar y siempre lo tenemos presente”

El gol con el que Bolivia enmudeció a los diez mil hinchas que llegaron a El Teniente a presenciar el debut de la selección chilena en el Sudamericano Sub 20, hubiese pasado al recuerdo si no hubiese sido por un hecho en particular: su polémica celebración. Y es que después de haber festejado junto a sus compañeros el tanto, el goleador altiplánico se dio el tiempo de buscar una cámara para realizar un gesto de nado y lucir el escudo de su país.

Pese a su corta edad, el joven atacante no dudó en poner sobre la mesa un tema que para el vecino país es delicado: la histórica demanda marítima contra Chile, la que hace unos meses tuvo uno de sus capítulos finales en la Corte Internacional de la Haya. Lo de Vaca no fue casual, tras emular la celebración de su compatriota Carlos Saucedo hace un par de años atrás, cuando realizó el mismo gesto en un amistoso contra la Roja adulta en Coquimbo.

Pese al provocativo gesto, Vaca quiso ponerle paños fríos a la situación. "Fue simplemente un recordatorio de que Bolivia nació con mar y que siempre lo tenemos presente. No quiero entrar en polémica, fue un recordatorio nada más. Hemos sido respetuosos en el territorio chileno, porque el trato que nos han dado hasta ahora ha sido espectacular y estamos agradecidos de la hospitalidad que nos han brindado desde nuestra llegada", reflexionó el delantero.

Saludamos la gran participación de nuestra selección #Sub20 @fbf_oficial, que se enfrentó con @LaRoja de #Chile en el Campeonato @Sub20Chile2019. Orgullosos del amor a la tricolor boliviana y a nuestra reivindicación marítima, plasmados en el festejo de Ramiro Vaca. pic.twitter.com/rw3TNuX10k — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 18, 2019

"Lo seguimos teniendo presente y no tiene que ver con un tema político ni social, es simplemente un recordatorio", agregó el atacante del The Strongest, quien aseguró que ningún jugador chileno le recriminó el gesto: "no tienen que por qué enojarse, simplemente es algo que fue parte de nosotros (el mar) y lo sigue siendo por más que físicamente no está con nosotros".

Respecto al resultado, Vaca manifestó que "fue un empate amargo, porque quedamos con la sensación de que lo pudimos haber ganado. Si bien Chile a partir del gol se nos vino encima, creo que si no nos hacen el gol nosotros estábamos bien plantados en defensa y hubiese sido difícil que nos empaten el partido. Lastimosamente no pudimos desplegar el fútbol que practicamos porque Chile es un buen equipo y sostuvo bien la pelota, pero al final satisfechos porque sumamos un punto", cerró.