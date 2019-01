Agassi sobre Marcelo Ríos: "Con sus habilidades, pudo y debió haber hecho más"

Andre Agassi tuvo grandes partidos con Marcelo Ríos. El más recordado sin duda que es el de 1998 en el torneo de Key Biscayne -ahora Master 1000 de Miami-, en que el "Chino" se quedó con la victoria que le permitió convertirse en el número 1 del tenis mundial.

Ante ésto, el "Kid" de Las Vegas recordó a Ríos y su talento, pero reconoció que, con sus condiciones, hubiera esperado que aspirara a más en el circuito mundial.

"Es muy talentoso. Uno de los mayores talentos que se haya parado en una cancha de tenis. Sus manos eran fenomenales, manejaba la velocidad de la pelota como quería… Mira, el tipo pudo haber hecho muchísimo en el deporte. No significa que no fue exitoso, quizás hizo todo lo que le importaba. Todo se mira en perspectiva y sí, hizo mucho, pero si a mí me dieran su juego, su talento y su calidad, sentiría que, con todas esas virtudes, quiero ganar mucho más" dijo en entrevista con La Tercera.

"No es todo tenis en una cancha. Es tu mente, tu corazón, cómo controlas los nervios, cómo manejas las expectativas, e incluso qué es lo que quieres. Hasta donde yo sé, él logró todo lo que quería lograr. No puedo juzgar sus objetivos y los deseos de triunfo que tuvo en su carrera, solo puedo juzgar sus habilidades. Y dado que eran tan especiales, pudo y debió haber hecho más. Logrado más", añadió.

El ex n°1 y multicampeón en el circuito se refirió a la posibilidad que surgió hace unos meses de que el zurdo dispute un Challenger en Estados Unidos: "Si está en forma, todavía puede moverse bien en la cancha y su cuerpo no está golpeado…¡El tipo sabe cómo jugar! No sé cuáles serán sus motivaciones o inspiraciones para volver a competir en una cancha, pero lo puedo ver dándole un mal rato a cualquier rival".

Además, el ganador de ocho Grand Slams habló de Christian Garín, con quien compartió un entrenamiento hace unos días: "Es fuerte como un toro. Un chico con un físico muy potente. Cuando lo conocí, me hizo recordar a Guillermo Cañas por sus golpes y su potencia. Me interesa verlo en las giras sobre arcilla, ya que al ser sudamericano imagino que es donde más le acomoda jugar".

"Christian va a tener muchas oportunidades, en cualquier superficie, de empujar hacia adelante y sumarle éxitos a su carrera. Te diría que desde este nivel seguirá sumando y mejorando", cerró sobre el tema.

Por último, fue tajante al responder sobre la rumoreada exhibición con Marcelo Ríos que tanto se ha rumoreado: "No, jejeje. No jugaré de nuevo".