Chile sigue decepcionando y ahora perdió con Venezuela para complicarse aún más en el Sudamericano Sub 20

Luego de la mala imagen dejada en el debut con el empate a un tanto ante Bolivia, la selección chilena Sub 20 de Héctor Robles estaba obligada a ganar en la segunda fecha si no quería complicar sus opciones de clasificar al hexagonal final del Sudamericano Sub 20 y así no repetir el bochorno vivido hace dos años en Ecuador, cuando fueron últimos de su zona. Sin embargo, en frente tenían a una selección venezolana que se ha crecido a nivel juvenil en los últimos años, demostrado con el subcampeonato en el Mundial de la categoría, y que había debutado con una victoria ante Colombia.

Por lo mismo, la tarea no era fácil para la Roja Sub 20 y así quedó en claro en un estadio El Teniente de Rancagua que fue más vinotinto que nunca y se llenó de hinchas venezolanos que llegaron a alentar a la selección dirigida por Rafael Dudamel. Pese a toda la presión que tenían de conseguir una victoria y ser visitas en Chile, la selección de Robles salió rápidamente a buscar la victoria y se puso en ventaja en sólo dos minutos, luego que Tomás Alarcón convirtiera la apertura del marcador a través de un lanzamiento penal por una mano en el área.

Sin embargo, la alegría duró poco y Venezuela, que demostró un gran juego en la sexta región, logró el empate a siete minutos de recibir el gol. A los 9', Jesús Vargas recibió un centro que se paseó por toda el área y definió apareciendo por el segundo palo. Así, con Chile nuevamente haciendo agua y sin ideas claras, el partido se fue al descanso igualado a un tanto. Un resultado que parecía injusto para una selección llanera que era superior.

Y en el segundo tiempo vino el golpe de gracia. A sólo cinco minutos de iniciado el complemento, Yriarte tomó un centro desde un tiro libre por la izquierda y apareció por el primer palo para rematar de espaldas al arco y colar el balón en el ángulo del arco defendido Luis Ureta. Tras eso, Venezuela, incluso, tuvo la oportunidad de estirar su ventaja, pero se encontró con un sólido arquero y finalmente sería un 2 a 1 que enmudeció a una parte casi minoritaria del estadio de Rancagua y que complica a la selección en su deseo de avanzar al hexagonal final.

Con esta caída, Chile, que exhibió un preocupante juego, se queda con un punto y está en la penúltima posición del Grupo A, teniendo la misma cantidad de unidades que Colombia, Brasil y Bolivia. Venezuela, en tanto, se escapa como líder con sus seis positivos.