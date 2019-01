El dilema Sub 20 que tendrá que resolver Gustavo Quinteros en la UC

"No sabemos si Saavedra estará bien en marzo o abril", sostuvo el director técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, en su primera conferencia de prensa después de que inició sus labores como director técnico de la UC. La larga recuperación de Nacho y las pocas certezas sobre el caso de César Munder dejan un dilema a resolver al nuevo entrenador de la Franja respecto al reglamento de los jugadores Sub 20.

Cabe recordar que Saavedra está en pleno proceso de rehabilitación tras ser operado de una rotura completa del ligamento colateral de la rodilla derecha el 7 de diciembre pasado. De acuerdo a los plazos estimados tardará al menos tres meses en volver a trabajar con normalidad, por lo que está descartado para el arranque del Campeonato Nacional, en el que la UC debutará ante Coquimbo Unido el segundo fin de semana de febrero.

En el caso de Munder, Cruzados hizo los trámites correspondientes para que el cubano pueda obtener la nacionalidad chilena, pero de momento no hay mayores certezas en cuanto a plazos. La idea de la gerencia deportiva es que pueda ser chileno antes de la segunda semana de febrero y de ese modo se inscrito como jugador nacional para el Campeonato Nacional 2019. Si aquello se cumple, el caribeño puede sumar minutos por el reglamento Sub 20.

Las alternativas

Gustavo Quinteros sabe que no puede confiar en algo que no depende de él y por eso ya trabaja en la búsqueda de otros jugadores Sub 20 que puedan sumar minutos en el arranque de temporada 2019 en la UC. El lateral Vicente Fernández y el delantero Diego Valencia están en el radar del argentino-boliviano, sin embargo por ahora no puede contar con ellos en las prácticas ya que se encuentran trabajando con la Roja Sub 20 de Héctor Robles en el Sudamericano.

Vicente Fernández se encuentra trabajando con la Roja Sub 20. Aún no coincide con Gustavo Quinteros en la UC / Foto: Carlos Parra-ANFP

En medio de ese panorama, uno que comienza a ganar bonos en la pretemporada cruzada es Yerco Oyanedel, a quien Quinteros pretende darle minutos en los amistosos que Universidad Católica deberá enfrentar en el Torneo de Verano de Viña del Mar. El lateral que tuvo un 2018 marcado por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho, la que le impidió ganar terreno en el equipo de Beñat San José, es una de las alternativas que maneja el nuevo DT estudiantil para cumplir con la regla Sub 20.

Otro que por edad también puede ser considerado es el delantero David Henríquez, quien en el Campeonato Nacional 2018 jugó 652 minutos y anotó un gol. Sin embargo para la temporada 2019 el panorama no es muy alentador para el antofagastino, quien incluso podría irse a préstamo ante las escasas chances que tendría para jugar en la reforzada ofensiva del vigente campeón del fútbol chileno.

El reglamento

Las bases del Camepeonato Nacional 2019 establecen que "en todos los partidos del Campeonato, cada club deberá incluir en la planilla de juego un mínimo de dos jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1999, o un jugador chileno nacido a partir del 1 de enero de 1999 y un jugador chileno nacido a partir del 1 de enero de 1998″.

El mismo reglamento sostiene que "en la sumatoria de todos los partidos de la fase regular del Campeonato que disputa cada club, tanto los jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 199 como los jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1998, deberán haber disputado a lo menos el 50% de los minutos efectivamente jugados, considerando para cada partido solo los primeros 90 minutos".