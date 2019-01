La "autocrítica" de Héctor Robles en la Sub 20: "Fue un partido vistoso para el público"

La derrota de Chile por 2-1 ante Venezuela en el segundo partido del Sudamericano Sub 20 en Rancagua sacó una particular conclusión para el entrenador nacional Héctor Robles. El DT de la Roja juvenil aseguró que, aunque hay preocupación por la derrota, el encuentro fue "vistoso".

"Generamos un par de ocasiones, pero no se consiguió. Fue un partido vistoso para el público. Obviamente dolido por las circunstancias, pero sabemos que quedan dos partidos para conseguir el objetivo. El detalle nos mató, no estuvimos atentos a las pelotas paradas", aseguró Robles.

No obstante, el ex entrenador comentó que "estos 23 jugadores se mataron y quisieron sacar un resultado distinto, pero a veces no se da. Vamos a seguir luchando y buscar los ajustes necesarios para lograr el triunfo".

"Cuando ganas eres un buen entrenador, pero cuando pierdes eres un mal entrenador, así es la idiosincrasia del país. Yo asumo la responsabilidad", añadió.

En tanto, Robles se descartó del mal momento de la sub 20, considerando que bajo su mando no hay logrado un triunfo en este tipo de torneos. "El Sudamericano anterior no tiene que ver con este. Estos chicos y jugadores no tienen que ver con el que se jugó en Ecuador. Obviamente estamos preocupados, yo como entrenador me gustaría ganar partidos, pero es otra historia", dijo.