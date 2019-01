Colo Colo sale a buscar dos delanteros chilenos para cerrar el plantel tras la salida de Juan Carlos Gaete

A las 22:40 horas del viernes, la teleserie de Juan Carlos Gaete en Colo Colo llegó a su fin. Luego de una reunión con el gerente deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, y el técnico Mario Salas, el jugador, quien se había convertido en el primer refuerzo del Cacique con un contrato de cuatro años, decidió no estar en el equipo para el 2019 y la dirigencia de Blanco y Negro sufrió un duro golpe.

Considerando el escaso movimiento en el mercado de pasees, la decisión del joven atacante modificó de gran forma los planes de los dirigentes y también del entrenador, quien, considerando que Gaete estaba en el plantel, había solicitado un refuerzo más y ahora deberá buscar más opciones para la zona ofensiva.

Publimetro Chile Marcelo Espina y el futuro de Juan Carlos Gaete: "Trataremos de buscarle un buen ambiente, que se sienta cómodo" El gerente deportivo de Blanco y Negro tendrá que buscarle un nuevo club al joven atacante.

Para el Comandante es primordial contar con otro jugador por las bandas y también con un delantero polifuncional que pueda acomodarse en cualquier sector del ataque de Colo Colo.

Sin embargo, la tarea no será fácil para el gerente deportivo de ByN, Marcelo Espina, ya que, luego de no vender a Matías Zaldivia a Arabia Saudita, sólo deben buscar a jugadores chilenos por no contar con cupos de extranjeros en el plantel.

Por lo mismo, la llegada del panameño Gabriel Torres, quien había sido sondeado y por el que tenían avanzadas negociaciones, no se pudo concretar. Ante este panorama, el nombre de Javier Parraguez sigue en carpeta y esperan poder sellar el traspaso en la semana.

Otro que también quedó descartado fue Leonardo Valencia por el alto costo del pase del jugador. En Botafogo, club dueño de su carta, no estaban dispuesto a cederlo a préstamo y sólo lo dejarán partir con una venta, lo que hizo que Blanco y Negro desistiera de su contratación en Colo Colo.

El escenario parece complicado para Espina y compañía, pero deberán rebuscarse para cumplir el deseo de Mario Salas de tener a las últimas contrataciones antes que finalice enero.