Juan Antonio Pizzi no va más en Arabia Saudita: "Mi trabajo con el equipo terminó hoy"

Tras perder por la cuenta mínima ante Japón por los octavos de final de la Copa de Asia, el entrenador de Arabia Saudita, Juan Antonio Pizzi, hizo un breve análisis de la participación de sus dirigidos en el torneo, además de comunicar que dejará de ser director técnico de los saudíes.

"Mi trabajo con el equipo saudí terminó hoy. Estoy muy satisfecho con el rendimiento. Los jugadores han logrado aplicar mis ideas en el campo. Hemos hecho algunos buenos partido y por lo general nuestro desempeño durante la Copa fue positivo. Analizaremos el partidos dentro de dos o tres días, pero no hemos sido capaces de encontrar la eficiencia en el ataque", dijo Macanudo.

Sobre las circunstancias que lo llevaron a cerrar su ciclo como técnico de los asiáticos, Pizzi dejó en claro que no fue por el rendimiento de sus dirigidos:"Los jugadores no me decepcionaron, sino que por el contrario hicieron lo que les pedí, pero nos enfrentamos a un equipo fuerte como Japón. Personalmente creo que Japón va a llegar a la final del torneo", apuntó.

En el punto donde si mostró su descontento, fue en la zona defensiva de su equipo. El estratega argentino se refirió a los errores de concentración de sus jugadores, donde destacó que "cuando hablé sobre los problemas del equipo en defensa, dije que los goles podían venir en córners. Ese mismo error también se repitió en el partido ante Qatar. Hoy he cambiado las estrategias de defensa y los jugadores intentaron aplicar esas ideas, pero no fue posible", cerró Pizzi.

Pizzi como director técnico de los saudíes dirigió 20 encuentros: ganó seis, empató cuatro y perdió 10 partidos, entre amistosos, Copa del Mundo y la Copa de Asia. En este último torneo le ganó 4-0 a Corea del Norte, 2-0 al Líbano y perdió 2-0 ante Qatar al cierre de la fase de grupos. En octavos de final perdió 1-0 frente a Japón, lo que terminó su participación en el certamen y de paso, su ciclo como estratega de los saudíes.