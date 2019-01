Avión que trasladaba a nuevo refuerzo argentino del Cardiff desapareció en el Canal de la Mancha

Preocupación total en Cardiff y todo el mundo del fútbol. Este martes por la madrugada, el avión que trasladaba al nuevo refuerzo del equipo galés, el argentino Emiliano Sala, desapareció a cerca de veinte kilómetros al norte de la isla de Guernsey, en el Canal de la Mancha, y pese a la búsqueda que se está llevando a cabo en el sector, aún no existen rastros de la aeronave.

A poco de despegar, la pequeña avioneta PA 46 Malibu, que trasladaba al goleador trasandino y otra persona más, desapareció del radar tras tener un último contacto con la torre de Casquets, en medio del Canal de la Mancha y a cerca de 400 kilómetros de su destino final en Gales. Sala había viajado a Nantes, club donde militaba, para despedirse de sus compañeros antes de unirse al Cardiff City, club que pagó una cifra récord de 17 millones de euros por su carta.

"Yo estaba trabajando, no lo puedo creer. Estoy desesperado y ojalá lleguen buenas noticias", dijo el padre del jugador en diálogo con C5N.

Aircraft Search: 10.20am update. There are currently two helicopters, two planes and one lifeboat searching Further information as it is available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

Ahora, la policía de Guernsey realiza una exhaustiva búsqueda de la aeronave y tienen desplegado dos helicópteros, dos aviones y un bote salvavidas con el objetivo de encontrar rastros del avión que llevaba al atacante a la ciudad galesa, pero, según informaron en su cuenta de Twitter, aún sin novedades sobre el paradero de la aeronave.

Incluso, luego de recorrer 1000 millas cuadradas en cinco aeronaves y dos botes salvavidas, no hay rastros del avión.

11.45am update So far over 1,000sq miles have been searched by a total of five aircraft and two lifeboats. It is being co-ordinated by the Joint Emergency Services Control Centre. There has been no trace of the aircraft. The search is continuing. — Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019

