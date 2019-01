Los detalles de la desaparición y la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala

Emiliano Sala iba a bordo de un Piper Malibu, una pequeña avioneta privada de pasajeros que pertenecía al dueño del Cardiff FC. El lunes por la noche había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a la ciudad de Cardiff, Galés, destino al que nunca llegó. La aeronave desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa Guernsey, en el Canal de la Mancha.

El último contacto que tuvo la avioneta fue con la torre de control de Casquets, situado a 13 kilómetros de Alderney, cercano a las 16:30 horas (hora local), cuando la avioneta volaba a unos 700 metros, unos 2.300 pies de altura.

Tras perder rastros de la avioneta en cuestión, el presidente del próximo equipo de Emiliano Sala, Mehmet Dalman, se mostró impactado por la noticia y buscando mayor información antes de emitir mayores declaraciones. "Estamos muy preocupados por saber del avión, que perdió contacto en el Canal de la Mancha la noche anterior. Estamos esperando confirmación antes de poder decir más. Estamos muy preocupados por la seguridad de Emiliano Sala", expresó el presidente del Cardiff.

Tras el accidente aéreo y la pérdida del rastro de la aeronave, la Policía de Guernsey informó que la búsqueda se enfoca en las aguas del norte de Alderney. Dos helicópteros, dos aviones y dos botes de rescate de la guardia costera comenzaron la exhaustiva búsqueda en las aguas que dividen el Reino Unido. Hasta el momento, y luego de retomar la búsqueda en la mañana del martes por tener que interrumpirla por las malas condiciones climáticas, los resultados han sido negativo y aún no hay rastro alguno de la aeronave.

Además, en cuanto a la última información de los trabajos de búsqueda, la Policía de Guernsey señaló en sus redes sociales que: "Un avión, un bote salvavidas todavía están buscando. Otro avión se reincorporará después de rellenar combustible. Se ha buscado en 1, 155 millas millas cuadradas. La decisión de buscar durante la noche se tomará al atardecer".

15.30 update.

One plane, one lifeboat are still searching.

Another plane will rejoin after refuelling.

1,155sq miles have been searched.

A decision whether to search overnight will be taken at sunset.

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 22, 2019