Después de dos décadas Chile venció al maleficio y derrotó a Brasil en un Sudamericano Sub 20

Chile logró lo impensado y derrotó a Brasil por la cuenta mínima en la cuarta fecha del Grupo A. Un resultado que le da un tanque de oxígeno de cara a la última jornada del Sudamericano Sub 20 cuando se enfrente a Colombia, que tiene las mismas unidades que la escuadra nacional.

Pero no es solamente un hecho histórico por haber doblado la mano al destino y vencer a la Verdeamarelha ante todo pronóstico, tras el irregular comienzo del elenco dirigido por Héctor Robles. Sino, es una estadística que se veía difícil de romper. Chile en la categoría Sub 20 no derrotaba a los brasileños desde el 17 de enero de 1999, cuando en el hexagonal final de ese torneo juvenil, derrotaron al Scratch por 3-2 en un increíble partido.

El histórico duelo fue en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, en el estadio José María Minella. En ese encuentro, Chile venció con goles de David Pizarro (5') y dos dianas de Patricio Neira, a los 12' y 55'. Los descuentos fueron obra de Edu a los 23' y Marcio Carioca a los 83' para la Canarinha.

El triunfo de hoy en Rancagua por 1-0 con gol a los 41 de Iván Morales, hizo escalar a Chile a la segunda posición del Grupo A con 4 cuatro puntos, pero tiene un valor simbólico aún mayor, ya que la escuadra nacional no derrotaba a Brasil hace 20 años, maleficio que se acabó este miércoles.