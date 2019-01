Gonzalo Higuaín ya está en Londres y llegó a revolucionar a Chelsea

El delantero argentino Gonzalo Higuaín arribó este miércoles a Londres para sellar su traspaso a Chelsea. El conjunto de la Premier League busca cerrar el acuerdo con el club dueño del pase del jugador, Juventus, para así tener disponible al Pipita lo más pronto posible.

El atacante de 31 años dejó el AC Milán tras una cesión que duró solamente seis meses. Los blues se hacen con el préstamo del ariete trasandino a cambio de nueve millones de euros, por seis meses con opción de compra, como mínimo a dos años, mismo cantidad de tiempo que le queda de contrato con el cuadro de Turín. El conjunto inglés, además, conservará las exigencias salariales que percibía Higuaín en Italia, llegando a la cifra de ocho millones de euros anuales.

El centrodelantero después de pasar los exámenes médicos firmará contrato con su nuevo club. Además, se reserva una opción de compra por el jugador argentino en caso que cumpla con ciertas cláusulas, que en papel se da por hecho que pueda cumplir, viendo la transacción más como un traspaso que una cesión.

El cuadro londinense se verá en la obligación de comprar la carta de Gonzalo Higuaín, del total gusto de su DT Maurizio Sarri, de cumplir con las siguientes exigencias:

Su nuevo estratega, Maurizio Sarri, tuvo palabras para el argentino a quien ya dirigió en el Napoli. El estratega señaló que espera que el delantero pueda comenzar a anotar cuanto antes. Además, aseguró que hay mucho más en su juego que marcar goles, esperando que pueda llevarlo a su mejor forma futbolística, "él es un delantero muy fuerte, especialmente en mi primera temporada en Nápoles. Lo hizo muy bien. Seguro que es uno de los mejores jugadores que he tenido mi carrera. Él tiene la experiencia adecuada para jugar aquí".

Sarri on Gonzalo Higuain: 'He is a very strong striker, especially in my first season in Naples. He did very well. For sure he is one of the best strikers in my career. He has the right experience to play here.' #CHETOT pic.twitter.com/b3JR8T3WAD

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 23, 2019