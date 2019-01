La UC toma fuerza en la disputa por Jeisson Vargas y la U tantea otras opciones

Jeisson Vargas ha desatado una intensa disputa entre Universidad Católica y Universidad de Chile. El jugador formado en las inferiores cruzadas tenía avanzadas tratativas para recalar en el Centro Deportivo Azul, sin embargo la UC se ha movido rápidamente para evitar que su canterano llegue a La Cisterna y las maniobras han dado tal resultado que a estas alturas está más cerca de regresar a San Carlos de Apoquindo que de ser azul.

Azul Azul venía conversando con el Montreal Impact, club dueño de los derechos federativos del atacante, y con su representante, Sergio Gioino. Incluso, las gestiones estaban tan avanzadas que el jugador se hizo los exámenes médicos correspondientes para encaminar su llegada a préstamo a la U. Pero fue ahí cuando aparecieron los Cruzados, que aún cuenta con el 40% de los derechos económicos del jugador, y sacaron a colación una cláusula estipulada a mediados de 2016, cuando el elenco canadiense adquirió el 60% de la propiedad de Vargas.

En dicha cláusula se establece que la UC debe recibir una indemnización en el caso de que Jeisson sea enviado a un club del fútbol chileno que no sea la UC. Aquello entorpeció los planes de la U y por si eso fuera poco, en San Carlos le expresaron al Montreal Impact su intención de recibir de regreso al ex selecionado Sub 20. Pese a que el DT Gustavo Quinteros no tenía contemplado sumar a un jugador de las características de Vargas, ahora se mostró abierto a tenerlo ante las gestiones que ha hecho la dirigencia.

Tras una destacada temporada 2015-2016, la UC vendió el 60% del pase de Jeisson Vargas al Grupo Saputo en 3,1 millones de dólares / Foto: Photosport

Mientras sigue esperando novedades por los casos de César Pinares y el centrodelantero extranjero, el técnico está dispuesto a recibir al oriundo de Recoleta en San Carlos de Apoquindo y en Cruzados prefieren que Vargas juegue en la UC si es que su decisión es regresar al fútbol chileno. "Como canterano quiero que estemos todos acá, pero Jeisson es profesional, donde le toque le deseo lo mejor. No voy a entrar en mayor detalle si va a la U, Colo Colo o la Unión. Jeisson ya es grande y sabrá lo que hace", manifestó el respecto Benjamín Kuscevic.

Tras una temporada 2018 en la que jugó 1.050 minutos en 21 partidos (12 de titular), en los que anotó 4 goles por el Montreal Impact, tanto el club canadiense como el propio futbolista estiman necesario un retorno a Chile, para que así retome el nivel que llevó al Grupo Saputo (conglomerado italiano propietario del Montreal y del Bologna) a pagar 3,1 millones de dólares por el 60% de su pase a mediados de 2016.

La U tantea otras opciones

Ante la arremetida de la UC, la U se ha resignado y por lo mismo ha tanteado otras opciones para contratar a un atacante que venga a suplir la baja del venezolano Yeferson Soteldo. El más inquieto es el director técnico Frank Kudelka, quien quiere contar con la totalidad de su plantel a la brevedad y le urge una rápida contratación de su nuevo agente ofensivo.

Sin embargo, con la inminente baja de Vargas, se le genera un problema, ya que el formado en la UC le ofrecía la ventaja de ser chileno y con ello no generar un problema con los cupos de extranjeros en la U. Con Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Sergio Vittor, Nicolás Oroz y Jonathan Zacaría, los azules no tienen espacio para un nuevo foráneo, lo que limita el abanico de opciones para buscar al reemplazante de Soteldo. Sin embargo, con las dificultades surgidas en el caso de Vargas, resurge la opción de fichar a un extranjero.

Gabriel Torres, panameño de Huachipato, es opción en la U ante las dificultades que presenta Jeisson Vargas / Foto: Agencia UNO

Otra vez aparece en el horizonte Cris Martínez, paraguayo de Deportes Temuco que está tramitando su nacionalidad chilena, y Gabriel Torres, panameño de Huachipato que tiene un contrato hasta fines de 2019 y puede partir de Talcahuano si llega una buena oferta.

Lo que puede abrir una ventana entre la U y Huachipato por Torres es el interés acerero por el defensa Nicolás Ramírez, quien estaba involucrado en la operación que proponía la U para retener a un Yeferson Soteldo que finalmente se marchó al Santos de Brasil. Si Azul Azul se decanta por el panameño o por cualquier otro extranjero tendrá que sacrificar a uno de los actuales foráneos del plantel y en ese caso el apuntado es el argentino Jonathan Zacaría.