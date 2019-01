La desubicada publicación de Cristiano Ronaldo generó la respuesta de Gary Lineker

Las redes sociales muchas veces pueden generar tremendos dolores de cabeza y eso bien lo sabe Cristiano Ronaldo, quien debe convivir con millones y millones de seguidores y ser sometido constantemente a evaluación por cada publicación que hace.

Sin embargo, las críticas que recibió por una publicación realizada este martes parecen ser válidas. A través de Twitter, y luego del juicio en España por fraude fiscal, el portugués publicó una imagen sentado con una gran sonrisa en su avión privado volviendo a Italia. Una imagen que podría no tener nada de malo si no hubiese sido tuiteada justo después de conocerse la noticia de la desaparición de la avioneta que trasladaba al futbolista Emiliano Sala a Gales.

Lo ocurrido con el futbolista argentino genera mucho pesar y mientras pasan las horas, las posibilidades de encontrarlo con vida escasean, tal como manifestaron los rescatistas a cargo de la búsqueda. Por lo mismo, la fotografía fue considerada bastante fuera de lugar y recibió un amplio rechazo por parte de los seguidores del portugués, generando incluso la respuesta de Gary Lineker.

"No es el día para este tweet. Realmente no lo es", dijo el ex futbolista inglés por la publicación de la figura de la Juventus.

Not the day for this tweet. It really isn’t. https://t.co/61y6cgEzm0 — Gary Lineker (@GaryLineker) January 22, 2019