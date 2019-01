La policía deja en duda seguir con la búsqueda de Emiliano Sala

La búsqueda exhaustiva para dar con el paradero del delantero argentino, Emiliano Sala, no ha tenido los resultados esperados y luego de más de 40 horas, aún no existe rastro alguno de la avioneta privada en la que iba el jugador.

Incluso, la suerte no ha estado del lado de la policía de Guernsey, lugar más cercano a donde tuvieron el último contacto con el avión, y han debido pausar la búsqueda en más de una oportunidad, ya sea por las malas condiciones meteorológicas o debido a la falta de luminosidad para seguir con los trabajos especializados para dar con el paradero del atacante.

Hace un par de horas, el departamento policial de Guernsey hizo la actualización diaria de su trabajo en el Canal de la Mancha, en la que, tras prolongadas horas de trabajo, confirmaron que aún no encuentran rastros del avión.

"Después de una búsqueda intensiva usando varias aeronaves y un bote salvavidas en las últimas nueve horas, no hemos encontrado rastro del avión desaparecido. Con la luz ahora desvaneciendo, la búsqueda se suspenderá en la noche", escribieron.

— Guernsey Police (@GuernseyPolice) January 23, 2019