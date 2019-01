Tagle y la cláusula de la UC para vencer a la U en la puja por Vargas: "Lo que opinen terceros no nos va ni nos viene"

Jeisson Vargas tenía conversaciones muy avanzadas para convertirse en jugador de Universidad de Chile, de hecho se había sometido a los exámenes médicos correspondientes para recalar en el CDA, sin embargo, Universidad Católica puso sobre la mesa una cláusula que echó por tierra los planes de la U y que ahora tiene al atacante de 21 años a un paso de regresar a San Carlos de Apoquindo.

Cuando la UC vendió el 60% del pase de Vargas al Montreal Impact de Canadá quedó establecida una cláusula en la que los precordilleranos debían ser indemnizados en caso de que el recoletano fichara en otro club del fútbol chileno. Si la U quería sumar a Jeisson, a Las Condes debía llegar un monto cercano a los 10 millones de dólares. Dicha cláusula fue defendida por el presidente de Cruzados, Juan Tagle.

"Lo importante es que la cláusula da a Universidad Católica el derecho a dar su opinión respecto al posible traspaso a otro club de Chile. Es algo habitual, no habla de equipos, habla respecto a la posibilidad de que el jugador juegue en Chile", declaró el presidente de la concesionaria que administra el fútbol de la UC tras la presentación de César Pinares como refuerzo estudiantil.

"Es una cláusula que ambos clubes están dispuestos a cumplirla y a no objetarla, de manera que si viene un tercero y dice que debe aplicarse o no, es algo que no tiene ningún sentido. Aquí el Montreal es el primer interesado en cumplir la cláusula, porque entiende que somos clubes socios y lo que más nos importa es el desarrollo deportivo del jugador. No hay ninguna discrepancia entre Católica y Montreal por el contrato y lo que éste establece", prosiguió.

Tagle fue más allá y manifestó que "lo que puedan opinar terceros, los medios u otros clubes, sobre la cláusula no nos va ni nos viene. Los dos clubes están dispuestos a cumplirla y nosotros le hemos manifestado a Jeisson que tiene las puertas abiertas de su club y Montreal entiende que en Católica es el mejor lugar donde Jeisson puede demostrar su nivel".

Tras los fichajes de Juan Cornejo, Valber Huerta, Edson Puch y César Pinares, Universidad Católica trabaja para sumar a Jeisson Vargas, un centrodelantero argentino y posiblemente un mediocampista de contención chileno.