El técnico del Nantes es categórico y considera "inaceptable" que no se siga buscando a Sala

La detención en la búsqueda del desaparecido Emiliano Sala ha causado indignación en los cercanos al delantero. Por lo mismo, en las redes sociales y promovido por los familiares, rápidamente se convirtió en tendencia el hashtag #NoParenDeBuscar y muchos futbolistas, incluido Lionel Messi, se unieron a la casa para que sigan rastreando al atacante y el piloto de la aeronave que lo trasladaba hasta el Cardiff.

Y en Nantes, club donde estuvo cuatro años antes de fichar por los galeses, la noticia entregada por la policía de Guernsley, donde confirmaban que no seguirían buscando, también cayó muy mal y así lo dejó en claro el DT Vahid Halilhodzic: "me parece inaceptable, no pueden dejar que la búsqueda se detenga así, entendiendo y poniéndose en el lugar de la familia".

Además, sobre la situación que atraviesa su equipo, señaló que "la plantilla debe seguir adelante aunque esté pasando un momento complicado, pero deben estar unidos para salir de esta situación complicada, más aún debiendo jugar un partido que será complicado emocionalmente y humanamente"

Ahora, el equipo francés debe levantarse de esta terrible situación y seguir de la mejor manera en la competencia, teniendo en cuenta que el equipo perdiera a una de sus figuras en la Ligue 1 después de un traspaso que no se pudo concretar en su momento por causas de este hecho que aún sigue en investigación. En su próximo desafío, Nantes deberá sacudirse para enfrentar este domingo a L'Entente Sannois Saint-Gratien, por la Copa de Francia.