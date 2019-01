Alexis volvió al Emirates con tremendos abucheos y calló bocas reencontrándose con el gol en el United

"Le encantará si los hinchas del Arsenal se vuelven contra él. Como jugador, el orgullo entra en juego y dices 'ya van a ver"". Así aleonaba el técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a Alexis Sánchez antes de su retorno al Emirates Stadium, estadio donde brillara con la camiseta del Arsenal y que le significó ser vendido a los Diablos Rojos para convertirse en el jugador mejor pagado de la Premier League.

Pese a que ya se había encontrado con su ex equipo, ahora volvía al estadio londinense por primera vez con la camiseta de los mancunianos y se esperaba un ambiente hostil. Y así fue. Apenas ingresó a la cancha se notó que Alexis no viviría una buena jornada con los hinchas y así quedó en claro cada vez que tocaba la pelota, recibiendo el tremendo abucheo de todo el estadio.

Lei do ex no Emirates Stadium. Alexis Sánchez abre o placar para o Manchester United contra o Arsenal. pic.twitter.com/oVfvCHwZdv

