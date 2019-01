Herrera y la tensión en la Roja: "Hay que limar asperezas, cuando llamen a Claudio se podrá conversar"

Con el sorteo de la Copa América 2019 realizado este jueves en Rio de Janeiro, la selección chilena conoció a sus rivales para el torneo de selecciones donde buscará el tricampeonato. Y si ya conoce a sus contrincantes en la fase de grupos, donde enfrentará a Uruguay, Ecuador y Japón, ahora la gran duda es saber qué jugadores estarán o no en la nómina de la Roja que viajará a Brasil.

Es que, pese a que hay una base sólida, las interrogantes vienen con los jugadores que, pese a su larga trayectoria, no han sido citados por Reinaldo Rueda por distintos motivos. Uno de ellos es Claudio Bravo, quien, luego de la polémica que se generó tras no clasificar a Rusia 2018, se bajó de los primeros amistosos donde el colombiano estuvo al mando y de ahí en más no fue convocado. Ahora, con la lesión al tendón de Aquiles que lo aqueja desde el año pasado, su presencia en la Copa América sigue en duda, ya sea por el supuesto quiebre en el plantel o por las molestias físicas que lo tienen alejado de las canchas.

Ante esta situación, sobre la tensión que existe en el camarín, Johnny Herrera sacó la voz y dijo en conversación con Radio Cooperativa que "creo que todo se soluciona con una buena conversación, somos gente adulta y de familia. Todos hemos tenido problemas en nuestras familias y lo hemos solucionado conversando. Este equipo, que ha sido muy exitoso, quizás debe tener una conversación a puertas cerradas entre los involucrados en el supuesto conflicto. Hay que limar asperezas. Una vez que el técnico llame a Claudio se podrá conversar, pero eso depende del entrenador".

"A mí no me llamaban a la selección por ser conflictivo (en la era Claudio Borghi) y me lo dijeron en la interna de la Roja. Somos todos adultos y todo se puede solucionar", agregó en el programa Al Aire Libre.

Además, sobre el desafío de la Copa América, el capitán de Universidad de Chile y arquero de la Roja dijo que "Chile llega en buen pie. Más allá que los jugadores no estén pasando por grandes momentos, sabemos que todo cambia cuando se ponen la camiseta de la selección. Ojalá dejen trabajar al técnico (Reinaldo Rueda) y con los resultados sobre la mesa (de la Copa América) se podrá criticar".

Finalmente, Johnny Herrera analizó a los rivales del Grupo C: "Uruguay todos sabemos lo que significa, Japón tiene dinámica y Ecuador uno sabe la calidad de jugadores que tiene. Ojalá Chile dé la sorpresa y logre el tricampeonato".