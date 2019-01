Pinares quiere la vitrina de la UC para ganarse un lugar en la Roja: "Tengo las pilas muy cargadas"

Universidad Católica no para de moverse en el mercado de fichajes y mientras concreta la llegada de Jeisson Vargas, este viernes presentó a César Pinares como cuarto refuerzo para un cargado 2019, donde buscarán el bicampeonato y enfrentarán la dura fase de grupos de la Copa Libertadores.

El polifuncional jugador, que se une a Valber Huerta Juan Cornejo y Edson Puch como fichajes de los Cruzados, llega a San Carlos de Apoquindo después de no tener grandes opciones en Colo Colo y por lo mismo sabe el desafío que se le viene por delante.

"Sabía dónde venía y el desafío que había por delante. Obviamente yo me exijo para poder rendir, eso es una cosa lógica, todos los jugadores que están acá se van a autoexigir para poder pelear un puesto, porque saben que el grupo está competitivo. Hay muchos torneos por jugar y por ganar, así que la competencia va a estar linda y eso va a llevar que uno suba el rendimiento", dijo sobre las chances que tendrá de ser titular en la precordillera.

En referencia al momento actual en el que llega a la UC, Pinares se lo toma como una revancha personal tras una irregular temporada anterior cuando jugó en el Cacique y, además, espera poder ganarse una camiseta titular a punta de buenas actuaciones para ser considerado nuevamente a la Roja, donde, por ejemplo, obtuvo el título de la China Cup.

"Llegó en un punto que tengo las pilas muy cargadas. No me tocó jugar tanto (en Colo Colo) y eso me hace tener el doble del hambre que ya tengo para poder jugar. Confió en mis capacidades y sé que aquí voy a poder sacar mi mejor potencial para rendir de la forma que yo espero y eso me va a llevar a ayudar al equipo. Después ese mismo rendimiento va a hablar por si solo para ver si me podré ganar un llamado a la selección. Primero me tengo que ganar una camiseta acá y después, estando en un buen nivel, voy a estar ahí en la vitrina de la selección", declaró el nuevo refuerzo de la UC.

En cuanto a su condición física actual, Pinares aclaró que "tuve un problema terminando la temporada y ya se solucionó. Después de ese tema seguí entrenando, haciendo el tratamiento correspondiente y me mantuve, nunca deje de entrenar. Obviamente que el entrenamiento que yo hacía al que se hace aquí en el club es totalmente diferente, así que todavía queda para el campeonato y esta semana me va a servir para afinar esos detalles tanto física como futbolísticamente", detalló el volante.

Pinares también habló de sus expectativas en los Cruzados para que sea una vitrina para un posible salto a Europa, situación que se tomo con mesura.

"De todas maneras, mi intención de llegar a acá es esa (dar el salto a Europa). Trato de no proyectarme tampoco muy a futuro, trato de vivir el día a día y ese día a día es en el que me tengo que exigir para poder subir mi nivel. No saco nada con pensar en un año o dos años más, tengo que vivir el presente, tengo que volver a recuperar mi nivel, subirlo, estar contento con mi nivel y con el trabajo que estoy haciendo y ya eso se vera en su momento. Trato de no proyectarme, pero lógico que como futbolista siempre quiero tratar de seguir subiendo escalones, no bajarlos" cerró.