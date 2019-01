Gabriel Arias llena de elogios a Marcelo Díaz: "Está un paso adelante, saca una ventaja grande en el fútbol argentino"

Marcelo Díaz no para de sumar elogios en Argentina. El jugador llegó el semestre pasado a Racing proveniente del Pumas de México y rápidamente maravilló a todo el fútbol y la prensa argentina con su rendimiento en el mediocampo. Es que Carepato se ganó camiseta de titular en poco tiempo y cuando no pudo estar en la recta final del 2018, por una rebelde lesión a la rodilla, hizo mucha falta.

Uno que sabe bien de la importancia del volante es Gabriel Arias, el arquero nacionalizado chileno que comparte camarín en Racing con Díaz. Por lo mismo, el portero se sumó a las buenos comentarios para el mediocampista de 32 años y en entrevista con el diario Olé declaró que "Marcelo es un gran jugador, con una experiencia muy grande. Ha jugado en el primer nivel durante muchísimo tiempo y lo está demostrando. Está un paso adelante del resto. Saca una ventaja grande en un fútbol argentino tan intenso, donde se presiona tanto".

Arias es otro que también llegó el semestre pasado al cuadro dirigido por Eduardo Coudet y también se ganó un lugar. Tras su gran paso por Unión La Calera y sus destacadas participaciones por la selección chilena se hizo dueño del arco del tradicional club argentino, hasta que una fractura sufrida en una fecha FIFA con la Roja lo privó de jugar durante tres meses.

El nacionalizado chileno contó vivió ese largo tiempo fuera de las canchas: "con mucha tranquilidad. Si me ponía nervioso o ansioso, no me iba a poder recuperar rápido. Había que darle tiempo al hueso a que se pegara. Desde afuera igual es difícil, uno está acostumbrado a jugar. Por suerte pasó rápido el tiempo, enfatizó.

Finalmente, Arias se refirió al momento que vive Racing, donde también están los chilenos Eugenio Mena y el ya mencionado Díaz, con quienes van punteros de la Superliga de Argentina.

"En ninguno de los partidos del semestre pasado fuimos superados ampliamente. Entonces, eso te deja la pauta de que no somos un equipo fácil. Debe ser bravo enfrentar a Racing, es un grande, con 11 jugadores que dejan todo por la camiseta, más los que entran. Y todos, con un objetivo claro. No somos un equipo al que se lo pueda lastimar con facilidad o crearle muchas situaciones de gol. Somos un equipo bastante duro", concluyó.