Hace historia: Naomi Osaka gana el Abierto de Australia y quiebra hitos en la WTA

La tenista japonesa Naomi Osaka se proclamó este sábado como la nueva campeona del Abierto de Australia tras superar en la final a la checa Petra Kvitova, en tres sets con parciales de 7-6, 5-7 y 6-4. Con este título, la nipona gana su segundo Grand Slam y lo hace de forma consecutiva tras haber campeonado en septiembre pasado en el US Open.

Pero no es el único hito, ya que, además, se transformará en la primera jugadora asiática en llegar a ser número uno del ranking de la WTA. Osaka, de 21 años, se convirtió además en la número uno más joven después de que la danesa Caroline Wozniacki llegó al mismo escalafón del ranking mundial en 2010 con 2o años.

En el primer set fue muy parejo, las finalistas llegaron a un tie break en que la nipona superó a la checa por 7-2. En el segundo parcial, Kvitova se veía lejos de la remontada tras tener tres match points en contra y Osaka sacó para partido estando arriba 5-4, pero la checa logró lo impensado y pudo quebrar en dos oportunidades para ganar el segundo set por 7-5

La asiática lloró de impotencia tras perder el segundo set que tuvo prácticamente en el bolsillo, pero tras una pausa previo al tercer y definitivo set volvió mas compuesta y decidida. En un final de partido emocionante, Osaka rompió el servicio de la checa en el tercer juego y esta vez convirtió su punto de partido para cerrar la manga con un impecable 6-4. De esta forma, la nipona venció a la checa en una fantástica final en dos horas y 27 minutos, recibiendo una gran ovación del público.

"Huge congrats to Petra. I've always wanted to play you. You've been through so much, honestly I wouldn't have wanted this to be our first match."@Naomi_Osaka_ is all class 🙏#AusOpen pic.twitter.com/8WxY6PVNc2

