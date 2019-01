Salas es optimista en Colo Colo: "Con el plantel que tiene y estando a buen nivel, este equipo puede pelear cualquier cosa"

Mario Salas no ha tenido un buen inicio como técnico de Colo Colo y ya suma tres derrotas en los tres amistosos que ha dirigido. Luego de perder con Estudiantes de La Plata en la Noche Alba y con Unión Española en el inicio de la Copa de Verano, los albos ahora cayeron con Universidad Católica y dejaron una mala imagen en el primer clásico del año, por la segunda fecha del torneo que se juega en Viña del Mar.

Sin embargo, pese al nivel que están exhibiendo, el técnico se mostró tranquilo tras perder por 3 a 1 ante la UC y señaló que "siento que el equipo hoy no hizo un buen partido y nos lleva a perder. El preocuparme de las coas no me ha dado resultados, me ha resultado más ocuparme de ver dónde está el tema, ocuparme y trabajar. Mi experiencia de vida no es quebrarme la cabeza en una situación puntual. No me tiene preocupado la situación, es un desafío que nuestro equipo sea mejor. Es un orgullo estar acá y contar con los jugadores que cuento".

"Si este equipo, con el plantel que tiene, está a buen nivel, a un buen rendimiento, es capaz de pelear cualquier cosa. Mi responsabilidad es que rindan y estén a la altura. La gran responsabilidad es mía, cuento con estos jugadores y mi desafío es que estén bien y que rindan", agregó el Comandante.

Además, pese a su optimismo, Mario Salas dijo sobre el resultado y la derrota ante lo Cruzados que "no estoy conforme, es lógico. Hay que seguir mejorando, tengo fe, y estos partidos nos van a servir (…) Todo es mejorable y perfectible, no nos vamos a quedar con esto, nos interesa cómo se hacen las cosas, vamos a ser mejores cada día".

Finalmente, sobre la necesidad de reemplazar a Damián Pérez, quien se desvinculó para volver a Buenos Aires, el técnico concluyó que "estamos evaluando, Gabriel lo hizo bien y vamos a ver qué pasa. Si existe necesidad vamos a ver si traemos uno (lateral izquierdo)".