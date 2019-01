Jorge Valdivia pide paciencia en Colo Colo: "Tranquilos, recién van tres partidos amistosos"

Colo Colo sumó su tercera derrota consecutiva en igual cantidad de partidos en la pretemporada de cara a la temporada 2019 tras caer por 3 a 1 ante Universidad Católica. Los albos enfrentaron este sábado el primer clásico del año y fueron ampliamente superados por los Cruzados, quienes demostraron su condición de campeón para dominar el encuentro.

Pese a la derrota, el ánimo en la escuadra alba aún es de tranquilidad y así lo transmitió Jorge Valdivia, quien aseguró que aún son partidos de pretemporada y que de a poco irán tomándole el pulso al técnico Mario Salas.

"Si el sello de Mario es la intensidad, nosotros sin duda vamos a llegar a entender, entrenamos a la intensidad que el entrenador Mario nos pide y exige. Tranquilos, recién van tres partidos amistosos. Todos los equipos tienen errores, virtudes, jugadores que se van integrando a mitad de camino, no todos llegamos como quisiéramos. Muchas veces uno no refleja en el resultado como entrenas y cada uno sabe de la situación personal en la que se encuentra. Estamos bajoneados, tristes, pero conscientes que este equipo puede mejorar más. Vamos a llegar a eso porque queremos, somos ambiciosos, estamos en Colo Colo, sabe de la exigencia", dijo.

Sin embargo, el Mago se mostró disconforme con su nivel personal: "me preocupa estar bien rápidamente, futbolísticamente y físicamente. Estoy consciente de la inactividad que venía pasando. El tema físico irá mejorando repitiendo lo de hoy, jugando más seguido por 90 minutos. Me impaciento por el hecho de no estar como me gustaría, pero estoy consciente y muchas veces me hacen saber que desde noviembre vengo sin jugar. A medida que vaya jugando más seguido, teniendo la opción de agarrar ritmo, me voy a ir sintiendo mejor, eso va a generar que sea un aporte en lo colectivo", aclaró.

Finalmente, Valdivia reconoció que deben mejorar: "nos cuesta hacer goles, correr, un montón de cosas, pero se mejora trabajando y siendo conscientes de qué tenemos que mejorar. Estamos tristes y amargados por la manera en que se perdió, pero estos partidos son oportunidades para corregir los errores, esperemos que el margen de error que hoy tenemos se vaya minimizando".