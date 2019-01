Alcorconazo en Inglaterra: Equipo de tercera división eliminó de la FA Cup al West Ham de Pellegrini

Si hay un día que Manuel Pellegrini seguramente quiere sacar de su memoria es cuando quedó eliminado de la Copa del Rey a manos del Alcorcón, equipo de la tercera de España, hace ya lejanos diez años. Luego de caer por 4 a 0 como visitante, el Real Madrid del Ingeniero no pudo dar vuelta la llave en el Santiago Bernabéu y sólo venció por 1 a 0. Un resultado que a la postre significaría su posterior despido de los merengues.

Y ahora, cuando ya pasó una década de aquel fatídico episodio, el DT chileno vivió una situación similar en Inglaterra con el West Ham. En la cuarta ronda de la FA Cup, los Hammers visitaron al modesto Wimbledon de la tercera división inglesa y parecía una accesible llave para seguir en camino en el torneo más antiguo de clubes. Sin embargo, vivió una situación similar a lo que le pasó con los merengues ante el Alcorcón y cayó por 4 a 2 para despedirse de la competencia.

El papelón pudo ser aún peor, pero lograron maquillarlo. En un momento, luego de los tantos de Kwesi Appiah (34') y el doblete de Scott Wagstaff (41' y 46'), los dirigidos de Pellegrini iban perdiendo por 3 a 0 y parecían que poco podían hacer para revertir la llave. Sin embargo, el nacional movió las piezas y entró con tres cambios a jugar el segundo tiempo, con los ingresos Anderson, Fredericks y Lucas Pérez. La estrategia le dio resultados y Anderson con Lucas Pérez descontaron para instalar la ilusión, pero de nada sirvió la casi remontada y el Wimbledon liquidó todo a los 88' con un tanto de Toby Sibbick, quien llevaba sólo dos minutos en cancha.

Con este resultado, Manuel Pellegrini y el West Ham se despidieron de la FA Cup y ahora se preocuparán de la Premier League, donde han tenido una irregular campaña y su gan objetivo es intentar meterse en zona de competiciones europeas.

Never in doubt 😎. Fifth round of the ⁦@EmiratesFACup⁩ here we come! #AFCW pic.twitter.com/aBt9uIvgWM

— AFC Wimbledon (@AFCWimbledon) January 26, 2019