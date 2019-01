Frank Kudelka se aburrió: "Lo de Jeisson Vargas es una novela demasiado larga para mí"

Si la teleserie de Yeferson Soteldo había cansado a Frank Kudelka en Universidad de Chile, la de Jeisson Vargas parece haberlo colmado. El joven delantero estaba a un paso de llegar a la U para reforzar la delantera, pero ahí se interpuso Universidad Católica, dueño del 40% del pase del atacante, e hizo valer una cláusula que tenían con Montreal Impact, quienes tienen el otro 60% de la carta, para recibir una millonaria cifra si el jugador llegaba a fichar por otro club chileno.

Con este panorama, la UC arremetió y el jugador parece estar más cerca de San Carlos de Apoquindo que del Centro Deportivo Azul. Por lo menos, el técnico se mostró disconforme con la incierta situación y habló claro y sin tapujos tras la derrota por 1 a 0 que sufrieron ante Cobreloa en Calama: "Lo de Vargas es una novela demasiado larga para mí, que ya no sé, necesitamos reforzar y esperemos que podamos concretar (un jugador de ataque)".

Así, el técnico reconoce que Vargas está lejos y que ya están buscando más opciones, donde el arribo de Gabriel Torres es una opción y así tendrían que deshacerse de Jonathan Zacaría para liberar el cupo de extranjero: "el cupo de extranjeros está al límite. Está Zacaría y su problemática, que son los tiempos, así que evaluaremos si viene un extranjero o un nacional".

Además, el técnico reconoció que Matías Campos Toro es la opción que tienen para reforzar la banda izquierda, ya que le daría un respiro a Jean Beausejour para enfrentar los dos torneos en caso que sigan avanzando en la Copa Libertadores.

"Necesitamos más refuerzos para componer el plantel, estamos en pos de dos finalísimas (llave ante Melgar por la segunda fase de la Copa Libertadores) y si las pasamos se nos mezcla el campeonato. No tenemos la potencialidad de tener dos equipos y no la vamos a tener por presupuesto. Pero hay algunos casos donde sí tenemos que refrescar el equipo, reforzarlo. Puntualmente y con nombres, hoy en día tenemos de lateral izquierdo a Beausejour y los otros son chicos muy jóvenes, que todavía no están preparados, así que es posible la llegada de Campos Toro, un jugador de experiencia que nos viene a cubrir opciones", agregó.

Finalmente, sobre la derrota ante Cobreloa en Calama, en el último apronte antes de jugar con Melgar por la Copa Libertadores, el próximo martes 5 de febrero en Arequipa por la ida de la segunda fase clasificatoria, el técnico le bajó el perfil y aseguró que le sirve para probar jugadores y testearse en la altitud, tal como la que encontrarán en territorio peruano.

"El objetivo nuestro era medirnos en condiciones distintas a las que entrenamos y jugamos. La altura tiene su incidencia y se ve, así que la idea era evaluar distintos tipos de decisiones ante una pelota que no es normal. Estos son partidos de entrenamiento, buscamos objetivos de mejora en lo que nos equivocamos, insistir en lo que hacemos bien. Terminamos una planificación buena y estamos contentos con lo que trabajamos, estamos satisfechos más allá de lo ganado o lo perdido", dijo.

"Hicimos una planificación como la preveíamos, queríamos medir la altura, podía salir bien o no tan bien y para eso son estos partidos, estos entrenamientos. Son partidos de entrenamiento donde hay que sacar conclusiones para formar el mejor equipo, no me interesa ser campeón del verano. El resultado es anecdótico, tal como los que ganamos", concluyó el DT.